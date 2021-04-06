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كيم كارداشيان تنضم إلى نادي المليارديرات

منذ 48 دقيقة
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انضمت سيدة الأعمال الأميركية كيم كارداشيان إلى نادي المليارديرات لأول مرة وفق قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم.

واشتهرت كارداشيان عبر برنامج لتلفزيون الواقع قبل أن تمتلك خطوط إنتاج لأدوات التجميل والملابس الداخلية.

وقالت فوربس إن ثروة كارداشيان (40 عاما) تقدر حاليا “بنحو مليار دولار ارتفاعا مع 780 مليون دولار في أكتوبر، وذلك بفضل مجالي العمل المربحين وأيضا العائد من تلفزيون الواقع وصفقات الترويج وعدد من الاستثمارات الأقل”.

تقديرات فوربس تعني أن كارداشيان لحقت بزوجها كانييه وست، الذي توشك على الانفصال عنه، في نادي المليارديرات. وقدرت المجلة يوم الثلاثاء ثروة وست بنحو 1.8 مليار دولار معظمها جاء من صفقات بيع حذاء ييزي الذي صممه وخط أزياء.

وأقامت كارداشيان دعوى للطلاق من وست (43 عاما) في فبراير شباط متذرعة باختلافات بينهما لا يمكن حلها.

واشتهرت كارداشيان عبر برنامج لتلفزيون الواقع قبل أن تمتلك خطوط إنتاج لأدوات التجميل والملابس الداخلية.

وقالت فوربس إن ثروة كارداشيان (40 عاما) تقدر حاليا “بنحو مليار دولار ارتفاعا مع 780 مليون دولار في أكتوبر، وذلك بفضل مجالي العمل المربحين وأيضا العائد من تلفزيون الواقع وصفقات الترويج وعدد من الاستثمارات الأقل”.

تقديرات فوربس تعني أن كارداشيان لحقت بزوجها كانييه وست، الذي توشك على الانفصال عنه، في نادي المليارديرات. وقدرت المجلة يوم الثلاثاء ثروة وست بنحو 1.8 مليار دولار معظمها جاء من صفقات بيع حذاء ييزي الذي صممه وخط أزياء.

وأقامت كارداشيان دعوى للطلاق من وست (43 عاما) في فبراير شباط متذرعة باختلافات بينهما لا يمكن حلها.

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