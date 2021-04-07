“الرفيق الشرير”.. وفاة الممثل البريطاني بول ريتر

من شاهد مسلسل “تشرنوبل” الذي أنتجته “اتش بي او” قبل عامين لن ينسى بالطبع “الرفيق دياتلوف”، ذلك المسؤول السوفيتي الوصولي صعب المراس، الذي تسببت سياساته الخرقاء، مع أسباب أخرى، في وقوع أكبر كارثة نووية في تاريخ العالم، حين انفجر أحد مفاعلات تشرنوبل الواقع قرب مدينة كييف عام 1986.

شخصية “دياتلوف” الكريهة أداها ببراعة الممثل البريطاني، بول ريتر، الذي توفي قبل ساعات، عن عمر ناهز 54 عاما، إثر معاناته من ورم في المخ، وفق ما أعلن وكيل أعماله.

واشتهر ريتر أيضا بدوره في سلسلة أفلام هاري بوتر التي حققت نجاحا فنيا وتجاريا استثنائيا، كما شارك في أعمال عدة أبرزها “عشاء ليلة الجمعة”، وفيلم جيمس بوند “كوانتوم اوف سولاس”.

وقال وكيل الفنان الراحل: “كان بول ممثلاً موهوبًا بشكل استثنائي، لعب مجموعة متنوعة من الأدوار على المسرح والشاشة بمهارة غير عادية، لقد كان ذكيًا جدًا ولطيفًا ومضحكًا للغاية، سنفتقده كثيرا”.

وأوضح وكيل الممثل الراحل، أن زوجته بولي وابنيه فرانك ونواه، كانوا إلى جانبه عند لحظة الوفاة.

شخصية “دياتلوف” الكريهة أداها ببراعة الممثل البريطاني، بول ريتر، الذي توفي قبل ساعات، عن عمر ناهز 54 عاما، إثر معاناته من ورم في المخ، وفق ما أعلن وكيل أعماله.

واشتهر ريتر أيضا بدوره في سلسلة أفلام هاري بوتر التي حققت نجاحا فنيا وتجاريا استثنائيا، كما شارك في أعمال عدة أبرزها “عشاء ليلة الجمعة”، وفيلم جيمس بوند “كوانتوم اوف سولاس”.

وقال وكيل الفنان الراحل: “كان بول ممثلاً موهوبًا بشكل استثنائي، لعب مجموعة متنوعة من الأدوار على المسرح والشاشة بمهارة غير عادية، لقد كان ذكيًا جدًا ولطيفًا ومضحكًا للغاية، سنفتقده كثيرا”.

وأوضح وكيل الممثل الراحل، أن زوجته بولي وابنيه فرانك ونواه، كانوا إلى جانبه عند لحظة الوفاة.