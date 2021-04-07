مانشستر سيتي.. دي بروين يمدد تعاقده حتى عام 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين مدد عقده ليبقى في استاد الاتحاد حتى 2025.

وقال دي بروين، الفائز بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب لكأس الرابطة وجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في 2020 منذ انضمامه من فولفسبورغ الألماني في 2015، “لا يمكن أن أكون أكثر سعادة”.

وأضاف النجم البلجيكي في بيان “منذ انضمامي لسيتي أشعر بأنني في بيتي وأحب الجماهير واستقرت عائلتي هنا في مانشستر وتطور أدائي بشكل جيد حقا.. هذا النادي موجه للنجاح ويوفر لي كل شيء احتاجه لتقديم أقصى جهد لذا كان تمديد التعاقد قرارا بسيطا. أمر بأفضل فترة في مسيرتي وأشعر بأنني يمكنني القيام بالمزيد”، وفقا لرويترز.

وتابع قائلا “أنا والمدرب بيب غوارديولا ننظر إلى كرة القدم بنفس الطريقة، ومن المهم جدا الاحتفاظ بهذه العلاقة لأن أهدافنا متحدة تماما ونريد نفس الأشياء”.

وقال “هذا النادي مصمم لتحقيق النجاح. إنه يوفر لي كل ما أحتاجه لزيادة أدائي إلى الحد الأقصى، لذا كان توقيع هذا العقد قرارا مباشرا. ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي وأشعر بصدق أن هناك المزيد في المستقبل.. ينصب تركيزي الآن على ضمان إنهاء الموسم الحالي بنجاح. قمنا بتقديم أداء رائع وحققنا نتائج مميزة حتى الآن، لكننا بحاجة للتأكد من أننا سننهي الموسم بتحقيق الألقاب التي نستحقها”، وفقا لما ذكره موقع النادي على الإنترنت.

من جهته، قال مدير كرة القدم تشيكي بيجيريستين، حول تمديد دي بروين تعاقده: “هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة للنادي”.

وأضاف: “كيفن هو بلا شك أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية. كان مستوى أدائه ثابتا بشكل ملحوظ منذ قدومه إلى السيتي، وفي السنوات القليلة الماضية تطور ليصبح أحد لاعبي النخبة على مستوى العالم”.

وتابع قائلا: “لا شك في موهبته، لكنه أيضا محترف بارع، حيث كان تفانيه لمانشستر سيتي خلال فترة وجوده هنا غير عادي. إنه يسعى باستمرار إلى التحسن، ونهجه هو المخطط المثالي لأي لاعب شاب يتطلع إلى الحصول على مسيرة احترافية.. نحن سعداء لأنه لاعبنا وأتطلع إلى مشاهدته خلال السنوات القادمة هنا في مانشستر سيتي”.

الجدير بالذكر أن دي بروين خاض 255 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات، وسجل 65 هدفا وقدم 105 تمريرات حاسمة.

وقال دي بروين، الفائز بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب لكأس الرابطة وجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في 2020 منذ انضمامه من فولفسبورغ الألماني في 2015، “لا يمكن أن أكون أكثر سعادة”.

وأضاف النجم البلجيكي في بيان “منذ انضمامي لسيتي أشعر بأنني في بيتي وأحب الجماهير واستقرت عائلتي هنا في مانشستر وتطور أدائي بشكل جيد حقا.. هذا النادي موجه للنجاح ويوفر لي كل شيء احتاجه لتقديم أقصى جهد لذا كان تمديد التعاقد قرارا بسيطا. أمر بأفضل فترة في مسيرتي وأشعر بأنني يمكنني القيام بالمزيد”، وفقا لرويترز.

وتابع قائلا “أنا والمدرب بيب غوارديولا ننظر إلى كرة القدم بنفس الطريقة، ومن المهم جدا الاحتفاظ بهذه العلاقة لأن أهدافنا متحدة تماما ونريد نفس الأشياء”.

وقال “هذا النادي مصمم لتحقيق النجاح. إنه يوفر لي كل ما أحتاجه لزيادة أدائي إلى الحد الأقصى، لذا كان توقيع هذا العقد قرارا مباشرا. ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي وأشعر بصدق أن هناك المزيد في المستقبل.. ينصب تركيزي الآن على ضمان إنهاء الموسم الحالي بنجاح. قمنا بتقديم أداء رائع وحققنا نتائج مميزة حتى الآن، لكننا بحاجة للتأكد من أننا سننهي الموسم بتحقيق الألقاب التي نستحقها”، وفقا لما ذكره موقع النادي على الإنترنت.

من جهته، قال مدير كرة القدم تشيكي بيجيريستين، حول تمديد دي بروين تعاقده: “هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة للنادي”.

وأضاف: “كيفن هو بلا شك أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية. كان مستوى أدائه ثابتا بشكل ملحوظ منذ قدومه إلى السيتي، وفي السنوات القليلة الماضية تطور ليصبح أحد لاعبي النخبة على مستوى العالم”.

وتابع قائلا: “لا شك في موهبته، لكنه أيضا محترف بارع، حيث كان تفانيه لمانشستر سيتي خلال فترة وجوده هنا غير عادي. إنه يسعى باستمرار إلى التحسن، ونهجه هو المخطط المثالي لأي لاعب شاب يتطلع إلى الحصول على مسيرة احترافية.. نحن سعداء لأنه لاعبنا وأتطلع إلى مشاهدته خلال السنوات القادمة هنا في مانشستر سيتي”.

الجدير بالذكر أن دي بروين خاض 255 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات، وسجل 65 هدفا وقدم 105 تمريرات حاسمة.