موقف صادم لملكة جمال سيرلانكا “للمتزوجات” في لحظة التتويج

سادت الفوضى مسابقة ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا في مطلع الأسبوع، عندما أعلنت حاملة سابقة للقب أن الفائزة غير مؤهلة للفوز لأنها مطلقة، وانتزعت التاج منها بالقوة.

بدأ تسجيل فيديو للمسابقة التي أقيمت يوم الأحد بكلمة قصيرة ألقتها الفائزة باللقب في 2019 كارولين جوري، الحائزة على لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات، أمام جمهور الحاضرين بعد إعلان أسماء الفائزة والوصيفات في العاصمة كولومبو.

وقالت جوري “هناك شرط أن تكون المتسابقة متزوجة وليست مطلقة، لذلك أتخذ أولى خطواتي بالقول إن التاج يذهب إلى الوصيفة الأولى”، ثم سارت عبر خشبة المسرح وانتزعت التاج من بوشبيكا دي سيلفا التي كانت واقفة تحمل باقة من الزهور.

ونجحت جوري في نزع التاج ووضعته على رأس الوصيفة الأولى بينما غادرت دي سيلفا المسرح. وظلت الموسيقى الاحتفالية تعزف في الخلفية طيلة الواقعة.

وفي منشور على موقع فيسبوك يوم الاثنين قالت دي سيلفا إنها ليست مطلقة وإنما منفصلة وكتبت “إن لم أكن مؤهلة منذ البداية لخوض هذه المسابقة كان بإمكانهم استبعادي”.

وأعيد التاج لها في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بعدما أكد منظمو المسابقة أنها ليست مطلقة، فضلا عن اعتذارهم لها.

وتشارك الفائزة بلقب ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا، في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات.

وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات على إنستغرام فوز دي سيلفا باللقب في منشور موجز مع صورتها يوم الثلاثاء.

بدأ تسجيل فيديو للمسابقة التي أقيمت يوم الأحد بكلمة قصيرة ألقتها الفائزة باللقب في 2019 كارولين جوري، الحائزة على لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات، أمام جمهور الحاضرين بعد إعلان أسماء الفائزة والوصيفات في العاصمة كولومبو.

وقالت جوري “هناك شرط أن تكون المتسابقة متزوجة وليست مطلقة، لذلك أتخذ أولى خطواتي بالقول إن التاج يذهب إلى الوصيفة الأولى”، ثم سارت عبر خشبة المسرح وانتزعت التاج من بوشبيكا دي سيلفا التي كانت واقفة تحمل باقة من الزهور.

ونجحت جوري في نزع التاج ووضعته على رأس الوصيفة الأولى بينما غادرت دي سيلفا المسرح. وظلت الموسيقى الاحتفالية تعزف في الخلفية طيلة الواقعة.

وفي منشور على موقع فيسبوك يوم الاثنين قالت دي سيلفا إنها ليست مطلقة وإنما منفصلة وكتبت “إن لم أكن مؤهلة منذ البداية لخوض هذه المسابقة كان بإمكانهم استبعادي”.

وأعيد التاج لها في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بعدما أكد منظمو المسابقة أنها ليست مطلقة، فضلا عن اعتذارهم لها.

وتشارك الفائزة بلقب ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا، في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات.

وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات على إنستغرام فوز دي سيلفا باللقب في منشور موجز مع صورتها يوم الثلاثاء.