الطريجي يستعجل تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الأمة بجلسته الأخيرة

08 أبريل 2021 | | دعا النائب د.عبد الله الطريجي، وزير المالية خليفة حمادة إلى الرد على الكثير من الاستفسارات والإيضاحات التي يطالب بها المواطنون في شأن القوانين التي أقرها مجلس الأمة أخيرا، لا سيما قانون تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر.

وأضاف الطريجي في بيان صحافي،”إننا وافقنا على هذا القانون، وكذلك القانون المتعلق بضمان تمويل البنوك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف التخفيف عن المواطنين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهذا واجب علينا ولا منّة في ذلك، إلا أن الكثير من الاستفسارات التي يرددها المواطنون تتطلب من الوزير المختص الرد عليها سريعا.”

وأوضح الطريجي أن على الحكومة كذلك الاستعجال في إجراءات نشر القوانين التي أقرها المجلس بجلسته السابقة في الجريدة الرسمية ليتسنى تنفيذها واستفادة المواطنين منها، معربا عن أمله في نجاح المجلس بتجاوز المرحلة الراهنة من أجل التوافق على إقرار المزيد من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي العزيز.(ع.إ)(أ.غ)