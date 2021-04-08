حامل بالشهر الثامن تقتنص ميدالية ذهبية بـ”التايكوندو”

فاجأت رياضية نيجيرية الجميع بفوزها بميدالية ذهبية في رياضة التايكوندو، خلال “مهرجان الرياضة الوطني” الذي يقام مرة كل سنتين في البلاد، وذلك على الرغم من أنها حامل في الشهر الثامن.

وقال القائمون على المهرجان، إن أمينات إدريس، البالغة من العمر 26 عاما، فازت وهي حامل في شهرها الثامن، بفئة بومسي في التايكوندو، واصفين إنجازاها بأنه “ملهم”.

وقالت إدريس لشبكة “سي إن إن” الأميركية، إنها تشعر بالبهجة لإنجازها خلال الحدث الذي أقيم في ولاية إيدو النيجيرية، مضيفة: “إنه امتياز بالنسبة لي. قررت فقط أن أجربه بعد التدريب عدة مرات.. إنه شعور جيد حقا”.

وعن طبيعة التدريبات خلال الحمل، قالت: “قبل أن أحمل، كنت أستمتع دائما بالتدريب، لذا لم يكن الأمر مختلفا مع الحمل”.

وتعرضت الرياضية النيجيرية لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم النجاح الذي حققته، وذلك لمشاركتها وهي حامل.

وردت إدريس على منتقديها بالقول، إن الكثير منهم “ليسوا على دراية بالأشكال المختلفة للتايكوندو”. وتابعت: “الكثير من الناس لا يفهمون ما هو موضوع التايكوندو في الواقع. أشعر بأن هذه وسيلة لتثقيف الناس حول هذا. هناك فرعان للتايكوندو: الرياضة القتالية والرياضة غير القتالية المعروفة بـ(بومسي)، وهي شكل من أشكال التمرين، مجرد عرض لتقنيات اليد والساق في التايكوندو”.

ولفتت إلى أنها شاركت في فئة البومسي، مضيفة: “شعرت بأنه لم يكن هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بها، لذلك قررت أن أجربها، وقد أكد طبيبي والهيئة المنظمة للألعاب أيضا، أنني مؤهلة للمشاركة في رياضة عدم الاحتكاك”.

وقال القائمون على المهرجان، إن أمينات إدريس، البالغة من العمر 26 عاما، فازت وهي حامل في شهرها الثامن، بفئة بومسي في التايكوندو، واصفين إنجازاها بأنه “ملهم”.

وقالت إدريس لشبكة “سي إن إن” الأميركية، إنها تشعر بالبهجة لإنجازها خلال الحدث الذي أقيم في ولاية إيدو النيجيرية، مضيفة: “إنه امتياز بالنسبة لي. قررت فقط أن أجربه بعد التدريب عدة مرات.. إنه شعور جيد حقا”.

وعن طبيعة التدريبات خلال الحمل، قالت: “قبل أن أحمل، كنت أستمتع دائما بالتدريب، لذا لم يكن الأمر مختلفا مع الحمل”.

وتعرضت الرياضية النيجيرية لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم النجاح الذي حققته، وذلك لمشاركتها وهي حامل.

وردت إدريس على منتقديها بالقول، إن الكثير منهم “ليسوا على دراية بالأشكال المختلفة للتايكوندو”. وتابعت: “الكثير من الناس لا يفهمون ما هو موضوع التايكوندو في الواقع. أشعر بأن هذه وسيلة لتثقيف الناس حول هذا. هناك فرعان للتايكوندو: الرياضة القتالية والرياضة غير القتالية المعروفة بـ(بومسي)، وهي شكل من أشكال التمرين، مجرد عرض لتقنيات اليد والساق في التايكوندو”.

ولفتت إلى أنها شاركت في فئة البومسي، مضيفة: “شعرت بأنه لم يكن هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بها، لذلك قررت أن أجربها، وقد أكد طبيبي والهيئة المنظمة للألعاب أيضا، أنني مؤهلة للمشاركة في رياضة عدم الاحتكاك”.