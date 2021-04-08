حماد: الجلسة الماضية شهدت إقرار قوانين مهمة للمواطنين.. وتأجيل أقساط القروض يشمل المتقاعدين

08 أبريل 2021 | | قال النائب سعدون حماد على أن الجلسة الماضية شهدت على قوانين مهمة للمواطنين، مؤكدا ان قانون تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر ينطبق على المتقاعدين .

وقال حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن مجلس الأمة وافق في الجلسة الماضية على قوانين مهمة بالنسبة للمواطنين، منها قانون تأجيل أقساط القروض لمدة 6 شهور، وقانون إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا بتكلفة 500 مليون دينار.

وأوضح ان قانون (الإنقاذ) يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا بحد أقصى 250 ألف دينار، سواء المقترضين من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة أو المقترضين من البنوك المحلية.

وأكد حماد أن هذه القوانين انتظرها المواطنين وتم وضعها ضمن الأولويات وتحديد الجلسة لإقرارها، مشيرا إلى أن هناك نواب قاطعوا تلك الجلسة ونواب آخرين حضروا للتصويت على هذه القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وقال حماد ” استغرب قيام البعض بتبرير عدم حضور الجلسة بأن هناك ضرائب على الأفراد، أو ناه لا يشمل المتقاعدين”.

وأكد على أن “قانون تأجيل أقساط القروض لا يتضمن أي ضرائب بل فقط تأجيل الأقساط كما حصل في السابق، وينص على أن التأجيل يشمل المواطنين المسجلين في صناديق معالجة أوضاع المتعثرين، ودعم الأسرة والمسجلين في التأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية.

وطالب حماد النواب الذين لم يحضروا الجلسة بألا يبرروا موقفهم بشيء غير صحيح، مبينا أن النواب الذين حضروا الجلسة حرصوا على إقرار هذه القوانين.(إع)