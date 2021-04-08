شهد خسارته.. نموذج ملعب ريال مدريد هدية لكلوب

يبدو أن روح الدعابة عند المدرب الألماني وشعوره بالألم إثر الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة التشامبيونزليغ دفعت مدير شركة إسبانية إلى إقدامه على خطوة غير اعتيادية.

وبالنظر إلى أداء ليفربول على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” أمام ريال مدريد، في العاصمة الإسبانية، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، ربما يغفر البعض للمدرب يورغن كلوب عدم رغبته في رؤية هذا المكان مرة أخرى.

غير أن صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية اليومية قالت، اليوم الخميس، إن المدرب الألماني سيتذكر كلوب هذا الملعب دائما بعد أن أهدته شركة إسبانية نموذجا مصغرا للاستاد بمناسبة زيارته للعاصمة الإسبانية.

وكان كلوب وصف استاد ريال مدريد المؤقت بأنه “ملعب تدريب” قبل أن يخسر ليفربول 3-1.

وقال خوسيه جيريرو، مدير شركة “إلفين فورس” التي تصمم نماذج مصغرة ثلاثية الأبعاد لملاعب كرة القدم “نعرف أن يورغن يتحلى بروح الدعابة وأنا متأكد أنه سيفهم الهدية بالطريقة الصحيحة”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف: “سنرسل له أيضا نموذجا مصغرا لملعب واندا ليكون تذكرة رائعة بلقب دوري الأبطال الذي فاز به”.

يشار إلى أن اللاعب الإسباني فينيسيوس جونيور سجل ثنائية، فيما أضاف الإسباني ماركو أسينسيو هدفا ليمنحا ريال مدريد أفضلية على ليفربول قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وبالنظر إلى أداء ليفربول على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” أمام ريال مدريد، في العاصمة الإسبانية، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، ربما يغفر البعض للمدرب يورغن كلوب عدم رغبته في رؤية هذا المكان مرة أخرى.

غير أن صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية اليومية قالت، اليوم الخميس، إن المدرب الألماني سيتذكر كلوب هذا الملعب دائما بعد أن أهدته شركة إسبانية نموذجا مصغرا للاستاد بمناسبة زيارته للعاصمة الإسبانية.

وكان كلوب وصف استاد ريال مدريد المؤقت بأنه “ملعب تدريب” قبل أن يخسر ليفربول 3-1.

وقال خوسيه جيريرو، مدير شركة “إلفين فورس” التي تصمم نماذج مصغرة ثلاثية الأبعاد لملاعب كرة القدم “نعرف أن يورغن يتحلى بروح الدعابة وأنا متأكد أنه سيفهم الهدية بالطريقة الصحيحة”، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف: “سنرسل له أيضا نموذجا مصغرا لملعب واندا ليكون تذكرة رائعة بلقب دوري الأبطال الذي فاز به”.

يشار إلى أن اللاعب الإسباني فينيسيوس جونيور سجل ثنائية، فيما أضاف الإسباني ماركو أسينسيو هدفا ليمنحا ريال مدريد أفضلية على ليفربول قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.