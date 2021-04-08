مبابي يكشف “السر”: هكذا قهرنا بايرن ميونيخ “في معقله”

كشف الفرنسي كيليان مبابي، الخطة التي طبقها مدرب باريس سان جرمان، ماوريتسيو بوكيتينو، والتي أسفرت عن فوز النادي الفرنسي على بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2.

وأحرز كيليان مبابي هدفين، ليقود باريس سان جرمان للفوز 3-2 على مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب، في مواجهة مثيرة بذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه أول هزيمة لبايرن في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين، والأولى على الإطلاق تحت قيادة المدرب هانز فليك، الذي لم يخسر في 16 مباراة سابقة في مسابقة المستوى الأولى للأندية في القارة.

وتحدث مبابي عن المباراة، قائلا: “لعبنا مباراة كبيرة، وعانينا بعض الشيء، ولكننا تحلينا بالصلابة، وقدمنا أداء جماعيا رائعا”.

وأضاف: “الآن سنذهب إلى باريس سعداء، ولكننا سنفكر في لقاء يوم السبت، ضد ستراسبورغ، وسنلعب هذا اللقاء بنفس إصرار مباراة اليوم”.

وتطرق مبابي لخطة بوكيتينو أمام “العملاق البافاري”، قائلا: “بوكيتينو أخبرنا بضرورة العمل على جعل البايرن يعاني ويتأرجح من جهة لأخرى (بعرض الملعب) بمساعدتي وأيضا نيمار، بالإضافة إلى غلق خطوط التمرير أمام كيميتش”.

واختتم مبابي حديثه بالقول: “مثلما قلت عقب مباراة برشلونة، تعجبني هذه المباريات، ولست هنا للاختباء، وأحب دائما أن أكون لاعبا حاسما في هذه النوعية من المواجهات”، حسبما ذكرت “آس” الإسبانية.

ويرتبط مبابي، بعقد مع سان جرمان مستمر حتى يونيو 2022، ويرغب النادي الفرنسي في تمديد عقده لكنه يرفض كل المحاولات حتى الآن، بالتزامن مع أنباء تتحدث عن مفاوضات يجريها ريال مدريد الإسباني لضمه.

يشار إلى أن باريس سان جرمان كان قد ضم مبابي من جاره موناكو عام 2017، مقابل 180 مليون يورو.

وأحرز كيليان مبابي هدفين، ليقود باريس سان جرمان للفوز 3-2 على مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب، في مواجهة مثيرة بذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه أول هزيمة لبايرن في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين، والأولى على الإطلاق تحت قيادة المدرب هانز فليك، الذي لم يخسر في 16 مباراة سابقة في مسابقة المستوى الأولى للأندية في القارة.

وتحدث مبابي عن المباراة، قائلا: “لعبنا مباراة كبيرة، وعانينا بعض الشيء، ولكننا تحلينا بالصلابة، وقدمنا أداء جماعيا رائعا”.

وأضاف: “الآن سنذهب إلى باريس سعداء، ولكننا سنفكر في لقاء يوم السبت، ضد ستراسبورغ، وسنلعب هذا اللقاء بنفس إصرار مباراة اليوم”.

وتطرق مبابي لخطة بوكيتينو أمام “العملاق البافاري”، قائلا: “بوكيتينو أخبرنا بضرورة العمل على جعل البايرن يعاني ويتأرجح من جهة لأخرى (بعرض الملعب) بمساعدتي وأيضا نيمار، بالإضافة إلى غلق خطوط التمرير أمام كيميتش”.

واختتم مبابي حديثه بالقول: “مثلما قلت عقب مباراة برشلونة، تعجبني هذه المباريات، ولست هنا للاختباء، وأحب دائما أن أكون لاعبا حاسما في هذه النوعية من المواجهات”، حسبما ذكرت “آس” الإسبانية.

ويرتبط مبابي، بعقد مع سان جرمان مستمر حتى يونيو 2022، ويرغب النادي الفرنسي في تمديد عقده لكنه يرفض كل المحاولات حتى الآن، بالتزامن مع أنباء تتحدث عن مفاوضات يجريها ريال مدريد الإسباني لضمه.

يشار إلى أن باريس سان جرمان كان قد ضم مبابي من جاره موناكو عام 2017، مقابل 180 مليون يورو.