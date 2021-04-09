رياضة

الأهلي المصري يهزم سيمبا في مباراة تحصيل حاصل

منذ 25 دقيقة
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حقق الأهلي المصري فوزا معنويا على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، الجمعة، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريقان إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى.

ولم تؤثر المباراة على ترتيب فرق المجموعة، إذ بقي سيمبا متصدرا برصيد 13 نقطة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما ودع فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني البطولة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد شريف في الدقيقة 32، بعد أن ارتقى لعرضية محمد مجدي (أفشة) وسدد برأسه في جسد حارس الضيوف، ثم أكمل الكرة بقدمه في المرمى الخالي.

وفي دور الثمانية المقرر مايو المقبل، يصطدم حامل اللقب بأحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، ومن بينهم صنداونز الجنوب إفريقي.

ولم تؤثر المباراة على ترتيب فرق المجموعة، إذ بقي سيمبا متصدرا برصيد 13 نقطة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما ودع فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني البطولة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد شريف في الدقيقة 32، بعد أن ارتقى لعرضية محمد مجدي (أفشة) وسدد برأسه في جسد حارس الضيوف، ثم أكمل الكرة بقدمه في المرمى الخالي.

وفي دور الثمانية المقرر مايو المقبل، يصطدم حامل اللقب بأحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، ومن بينهم صنداونز الجنوب إفريقي.

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