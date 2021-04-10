ريال مدريد يسقط برشلونة ويتصدر

أشعل ريال مدريد سباقًا غير مسبوق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بحسمه الكلاسيكو المنتظر أمام ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 2-1، ليرتقي مؤقتًا الى الصدارة على حساب جاره أتلتيكو وعلى بعد نقطة يتيمة من النادي الكاتالوني، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والألماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60)، ليرفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والألماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60)، ليرفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.