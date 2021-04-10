كلوب يغازل أستون فيلا.. ويكشف أسباب “السباعية الشهيرة”

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، الجمعة، إن أستون فيلا أبرم صفقات قوية للمنافسة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كما أن مستواه الحالي يؤهله للعب في أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع برصيد 44 نقطة من 29 مباراة متأخرا بـ7 نقاط عن تشلسي الخامس، الذي لعب 30 مباراة ويشغل مركزا مؤهلا للدوري الأوروبي، وبخمس نقاط عن ليفربول السابع.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة ضيفه أستون فيلا السبت: “بالطبع ينافس فيلا بقوة على اللعب في مسابقة أوروبية الموسم المقبل. إنه فريق جيد جدا وأبرم صفقات ممتازة.

“ساعد أولي واتكينز وروس باركلي الفريق وأيضا ماتي كاش. يملك بالفعل تشكيلة قوية تؤهله للمنافسة على اللعب في أوروبا”.

وكان أستون فيلا أول فريق ينجح في الفوز على ليفربول حامل اللقب في وقت سابق هذا الموسم على ملعب فيلا بارك، حيث سجل واتكينز ثلاثية في انتصار كبير 7-2 على ليفربول في مباراة أقر كلوب بأنها كشفت عن مشاكل كبيرة في فريقه.

وقال: “بدت المباراة مهرجان أهداف في تلك الليلة وحصل واتكينز على دفعة معنوية هائلة.

“إنه مهاجم خطير. كانت صفقة جيدة جدا. إنه لاعب قوي ويمكنه الارتقاء عاليا ويمتاز أيضا بالسرعة الشديدة. إنه لاعب متكامل”.

وبعد أن خاض 68 مباراة في الدوري دون هزيمة على ملعب آنفيلد سيدخل ليفربول مباراة السبت وقد خسر آخر 6 مباريات على ملعبه وهو رقم قياسي سلبي يرغب كلوب في التخلص منه.

وقال المدرب الألماني: “لم تكن نتائج الفريق جيدة على ملعبه. يجب أن يتغير هذا الأمر. لا أعتقد أن مبارياتنا الأخيرة على ملعبنا سيكون لها تأثيرات كبيرة علينا”.

وقال كلوب إنه لا يعاني أي إصابات بعد الهزيمة 3-1 أمام مضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، لكنه ينتظر تقرير الفريق الطبي بشأن اللاعبين في وقت لاحق.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع برصيد 44 نقطة من 29 مباراة متأخرا بـ7 نقاط عن تشلسي الخامس، الذي لعب 30 مباراة ويشغل مركزا مؤهلا للدوري الأوروبي، وبخمس نقاط عن ليفربول السابع.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة ضيفه أستون فيلا السبت: “بالطبع ينافس فيلا بقوة على اللعب في مسابقة أوروبية الموسم المقبل. إنه فريق جيد جدا وأبرم صفقات ممتازة.

“ساعد أولي واتكينز وروس باركلي الفريق وأيضا ماتي كاش. يملك بالفعل تشكيلة قوية تؤهله للمنافسة على اللعب في أوروبا”.

وكان أستون فيلا أول فريق ينجح في الفوز على ليفربول حامل اللقب في وقت سابق هذا الموسم على ملعب فيلا بارك، حيث سجل واتكينز ثلاثية في انتصار كبير 7-2 على ليفربول في مباراة أقر كلوب بأنها كشفت عن مشاكل كبيرة في فريقه.

وقال: “بدت المباراة مهرجان أهداف في تلك الليلة وحصل واتكينز على دفعة معنوية هائلة.

“إنه مهاجم خطير. كانت صفقة جيدة جدا. إنه لاعب قوي ويمكنه الارتقاء عاليا ويمتاز أيضا بالسرعة الشديدة. إنه لاعب متكامل”.

وبعد أن خاض 68 مباراة في الدوري دون هزيمة على ملعب آنفيلد سيدخل ليفربول مباراة السبت وقد خسر آخر 6 مباريات على ملعبه وهو رقم قياسي سلبي يرغب كلوب في التخلص منه.

وقال المدرب الألماني: “لم تكن نتائج الفريق جيدة على ملعبه. يجب أن يتغير هذا الأمر. لا أعتقد أن مبارياتنا الأخيرة على ملعبنا سيكون لها تأثيرات كبيرة علينا”.

وقال كلوب إنه لا يعاني أي إصابات بعد الهزيمة 3-1 أمام مضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، لكنه ينتظر تقرير الفريق الطبي بشأن اللاعبين في وقت لاحق.