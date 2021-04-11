العراق.. الكاظمي يضع حجر الأساس للمشروع الذي طال انتظاره

وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال مصطفى الكاظمي خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع: “نعلن اليوم البدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره أبناء البلد سنوات طويلة”.

وأضاف: “الميناء سيوفر فرصا كبيرة للعراق، ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير المحافظة”.

وتابع: “راهن الكثيرون على إفشال مشروع ميناء الفاو الكبير ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميا بعد أن انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام”.

ولفت إلى أن “مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا اقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة”.

وشدد على: “نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والازدهار”.

واختتم حديثه بالقول: “العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح ودون تأخير”، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وقال مصطفى الكاظمي خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع: “نعلن اليوم البدء بمشروع استراتيجي مهم انتظره أبناء البلد سنوات طويلة”.

وأضاف: “الميناء سيوفر فرصا كبيرة للعراق، ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير المحافظة”.

وتابع: “راهن الكثيرون على إفشال مشروع ميناء الفاو الكبير ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميا بعد أن انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام”.

ولفت إلى أن “مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا اقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة”.

وشدد على: “نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والازدهار”.

واختتم حديثه بالقول: “العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح ودون تأخير”، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.