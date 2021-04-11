مطيع يطالب سمو رئيس الوزراء بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابات

11 أبريل 2021 | | طالب النائب د.أحمد مطيع العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابات المقدمة له، مشيرا إلى أنه سيقدم في استجواب وزير الصحة أدلة دامغة على إخفاق الوزير في أداء مهامه.

وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن “رئيس الوزراء صرح سابقا برفض السرية والتأجيل والإحالة إلى الدستورية أو التشريعية، وبناء عليه نطالبه بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابات الثلاثة المقدمة له”.

وأكد مطيع دعمه وتأييده الكامل والمطلق جميع الزملاء النواب الذين قدموا استجوابات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، مضيفا ” سأكون من ضمن المتحدثين المؤيدين لاستجواب الخالد المقدم من النائبين محمد براك المطير وحمدان العازمي”.

من جانب آخر طالب مطيع وزير الصحة بصعود المنصة وتفنيد المحاور الثلاثة للاستجواب الذي قدمه والنائب سعود أبو صليب إلى الوزير.

ودعا مطيع النواب إلى الاستماع للمحاور وما سيقدمه من أدلة دامغة لكي يصدروا حكمهم بشأن استمرار الوزير في منصبه من عدمه، مضيفا “الوزير لن يستطيع الرد على ما سأقدمه من أدلة”.(إع)(أ.غ)