روح الدين: لا سبيل لرئيس الوزراء غير صعود المنصة ومناقشة الاستجوابات

12 أبريل 2021 | | اعتبر النائب حمد روح الدين أن القرار المتخذ في الجلسة السابقة بشأن تحصين سمو رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات القائمة واللاحقة في حكم المنعدم ولا قيمه له، مطالبا بصعود رئيس الوزراء المنصة في الجلسة المقبلة.

وقال روح الدين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن “أي شخص أقسم على احترام والقانون يرى أن ما حدث من رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء هو عملية منظمة لوأد “.

وشدد على أن “المحافظة على المكتسبات الدستورية أمانة في عنق كل نائب ومواطن يعيش على هذه الأرض”، مشيرا إلى أن “الاستجواب أداة رقابة يجب ألا تمس أو تعطل بأي شكل من الأشكال، فمن دونها لا يمكن لمجلس الأمة أن يراقب عمل الوزراء مع رئيسهم أو يقوم سلوكهم”.

وأوضح أن “بعد التحصين غير الدستوري والمنعدم لرئيس الوزراء تقدمت الحكومة في الجلسة ذاتها ببرنامج عملها الذي يتضمن إجراءات تمس جيوب المواطنين من خلال فرض الضرائب”، متسائلا “كيف يمكننا الآن محاسبة الحكومة على ذلك؟”.

وقال إن الطلب وقرار تأجيل الاستجوابات تشوبهما مجموعة من المخالفات الدستورية حيث لا يجوز اتخاذ قرار باستجواب لم يقدم، معتبرا أن ذلك “يضع رئيس الحكومة بمنأى عن المسؤولية”.

وبين أن “القرار يحتاج إلى أغلبية خاصة ونداء بالاسم وهذا أمر لم يتم ولذلك فإن هذا القرار منعدم لمخالفته واصطدامه بنصوص صريحة وبالتالي لا قيمه له ويجب إدراج الاستجوابات على جدول الأعمال ولا طريق أمام سمو رئيس الوزراء إلا صعود المنصة”.(إع)(أ.غ)