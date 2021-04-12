وفاة “يوتيوبر” مصرية بعد عام على تمثيلها فيديو “مقلب” لموتها

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة “اليوتيوبر” المعروفة باسم “أم زياد”، يوم 9 أبريل الماضي، أي بعد مرور عام بالضبط على نشرها لفيديو حمل عنوان “مقلب الموت”.

ونشرت “أم زياد” في 9 أبريل 2020 فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها وأبنائها، وقامت فكرته على موتها ورد فعل أسرتها، وعنونته بــ:”مقلب الموت في جوزي وأولادي متوقعتش ردة فعلهم.. انهيار من البكاء”.

وبدأ الفيديو بظهورها وزوجها يتناولان الطعام، ثم تظهر وكأنها تعرضت للإغماء، فيحاول الأب والأبناء الثلاثة إيقاظها، لتضحك بشكل مفاجئ.

وأشارت صحيفة “الوطن” المصرية إلى أن “أم زياد” توفيت في 9 أبريل 2021، أي بعد عام على نشرها لفيديو المقلب.

وأعلن شقيق “أم زياد”، “اليوتيوبر” حمدي وفاة شقيقته، وأشار زوجها وأبيها إلى أن سبب الوفاة معاناتها من نقص الأكسجين، عقب اختناقها من تسرب غاز السخان، وفق ما ذكر موقع بوابة “أخبار اليوم”.

وكانت “أم زياد” قد ظهرت قبل وفاتها بأيام، وهي تتحدث عن معاناتها مع المرض، مؤكدة أنها لا تعاني من أثر عملية تكميم أو كورونا، لكن الأمر هو نقص الأكسجين بسبب الاختناق.

ونشرت “أم زياد” في 9 أبريل 2020 فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها وأبنائها، وقامت فكرته على موتها ورد فعل أسرتها، وعنونته بــ:”مقلب الموت في جوزي وأولادي متوقعتش ردة فعلهم.. انهيار من البكاء”.

وبدأ الفيديو بظهورها وزوجها يتناولان الطعام، ثم تظهر وكأنها تعرضت للإغماء، فيحاول الأب والأبناء الثلاثة إيقاظها، لتضحك بشكل مفاجئ.

وأشارت صحيفة “الوطن” المصرية إلى أن “أم زياد” توفيت في 9 أبريل 2021، أي بعد عام على نشرها لفيديو المقلب.

وأعلن شقيق “أم زياد”، “اليوتيوبر” حمدي وفاة شقيقته، وأشار زوجها وأبيها إلى أن سبب الوفاة معاناتها من نقص الأكسجين، عقب اختناقها من تسرب غاز السخان، وفق ما ذكر موقع بوابة “أخبار اليوم”.

وكانت “أم زياد” قد ظهرت قبل وفاتها بأيام، وهي تتحدث عن معاناتها مع المرض، مؤكدة أنها لا تعاني من أثر عملية تكميم أو كورونا، لكن الأمر هو نقص الأكسجين بسبب الاختناق.