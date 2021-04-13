رياضة

إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في كأس أوروبا

منذ 46 دقيقة
2 أقل من دقيقة

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، أن إيطاليا ستسمح للجماهير بحضور مباريات في بطولة كأس أوروبا المرتقبة، في الملعب الأولمبي في روما “بنسبة 25 في المئة على الأقل من سعة الاستاد”.

وأعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيسمح بحضور الجماهير في مباريات بطولة كأس أوروبا في روما، بنسبة 25 بالمئة من سعة الاستاد، أو ما يعادل 17 ألف متفرج.

وقال غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان: “موافقة الحكومة على حضور الجماهير لمباريات في روما ببطولة أوروبا، هي أنباء رائعة سنبلغها على الفور للاتحاد الأوروبي (اليويفا)”.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي في روما المباراة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في 11 يونيو وثلاث مواجهات أخرى.

وأعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيسمح بحضور الجماهير في مباريات بطولة كأس أوروبا في روما، بنسبة 25 بالمئة من سعة الاستاد، أو ما يعادل 17 ألف متفرج.

وقال غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان: “موافقة الحكومة على حضور الجماهير لمباريات في روما ببطولة أوروبا، هي أنباء رائعة سنبلغها على الفور للاتحاد الأوروبي (اليويفا)”.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي في روما المباراة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في 11 يونيو وثلاث مواجهات أخرى.

الوسوم

مقالات ذات صلة

مالي وتونس إلى أمم أفريقيا والفراعنة على ناصية التأهل

نوفمبر 17, 2020

راموس يهدد ريال مدريد: هذا النادي وعدني بمشروع كبير مع ميسي

يناير 5, 2021

أزمة “اشتباك” فضل وكهربا تشتعل.. والأهلي يرد بقوة

نوفمبر 2, 2020

مصر تعتذر عن استضافة الوداد وكايزر تشيفز

فبراير 17, 2021
زر الذهاب إلى الأعلى