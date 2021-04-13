“بتكوين” تقفز إلى قمة غير مسبوقة

بلغت العملة الرقمية “بتكوين” قمة غير مسبوقة، عند 62 ألفا و575 دولارا، الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في2021 وتبلغ ذروة جديدة.

وزاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام، وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.

وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها “بي إن واي ميلون” و”ماستركارد” و”تسلا”.

وزاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام، وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.

وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها “بي إن واي ميلون” و”ماستركارد” و”تسلا”.