برشلونة يهزم ريال مدريد.. ويصبح الأعلى قيمة بالعالم

أصبح برشلونة النادي الأعلى قيمة في العالم متفوقا على غريمه ريال مدريد، حيث تقدر قيمته حاليا بنحو 4.76 مليار دولار طبقا لقائمة نشرتها مجلة فوربس، الاثنين.

وفاز ريال مدريد، الذي تصدر القائمة 5 مرات في السابق، بهدفين لواحد على برشلونة في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، لكنه وجد نفسه يتراجع للمركز الثاني في قائمة فوربس، حيث تقدر قيمته بنحو 4.75 مليار دولار.

وقالت فوربس إن متوسط قيمة أفضل 20 ناديا ارتفع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالتقديرات قبل عامين إلى 2.28 مليار دولار رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا على إيرادات أيام المباريات والتي انخفضت إلى 441 مليون دولار الموسم الماضي بانخفاض 9.6 بالمئة عن موسم 2017-2018.

وكتب مايك أوزانيان نائب مدير تحرير فوربس: “الألم لم ينته بعد مع تراجع متزايد لإيرادات أيام المباريات خلال الموسم الحالي حيث لا تزال معظم الفرق في مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى تسمح لعدد قليل من المشجعين بحضور المباريات”.

ويحتل بايرن ميونيخ بطل أوروبا المركز الثالث في القائمة بقيمة 4.215 مليار دولار، بينما تأتي الفرق الستة الكبرى في الدوري الممتاز وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي وأرسنال وتوتنهام ضمن أول 10 أندية في القائمة.

وتقدم باريس سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا الموسم الماضي إلى المركز التاسع بقيمة 2.5 مليار دولار بزيادة 129 بالمئة في عامين وهي أكبر زيادة بين الأندية العشرة الأولى.

وفاز ريال مدريد، الذي تصدر القائمة 5 مرات في السابق، بهدفين لواحد على برشلونة في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، لكنه وجد نفسه يتراجع للمركز الثاني في قائمة فوربس، حيث تقدر قيمته بنحو 4.75 مليار دولار.

وقالت فوربس إن متوسط قيمة أفضل 20 ناديا ارتفع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالتقديرات قبل عامين إلى 2.28 مليار دولار رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا على إيرادات أيام المباريات والتي انخفضت إلى 441 مليون دولار الموسم الماضي بانخفاض 9.6 بالمئة عن موسم 2017-2018.

وكتب مايك أوزانيان نائب مدير تحرير فوربس: “الألم لم ينته بعد مع تراجع متزايد لإيرادات أيام المباريات خلال الموسم الحالي حيث لا تزال معظم الفرق في مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى تسمح لعدد قليل من المشجعين بحضور المباريات”.

ويحتل بايرن ميونيخ بطل أوروبا المركز الثالث في القائمة بقيمة 4.215 مليار دولار، بينما تأتي الفرق الستة الكبرى في الدوري الممتاز وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي وأرسنال وتوتنهام ضمن أول 10 أندية في القائمة.

وتقدم باريس سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا الموسم الماضي إلى المركز التاسع بقيمة 2.5 مليار دولار بزيادة 129 بالمئة في عامين وهي أكبر زيادة بين الأندية العشرة الأولى.