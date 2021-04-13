فارس العتيبي: عدم عرض الطلبات النيابية اللائحية مخالفة دستورية.. والمساءلة قادمة لرئيس الوزراء

13 أبريل 2021 | | قال النائب فارس العتيبي ان عدم عرض الطلبات النيابية اللائحية المقدمة لرئاسة المجلس مخالفة دستورية، مضيفا ان المساءلة قادمة لرئيس الوزراء الذي ترك وزراءه يواجهون مصيرهم.

وأوضح العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ” تقدمت عدد من النواب بطلبات لصعود رئيس الوزراء المنصة اخفاها الرئيس ولم يقدمها وقدم طلب غير دستوري وهو الطلب الذي منح الحق لرئيس الوزراء وبحمايته لمدة عام ونصف”.

وأضاف “كما ذكر البعض تكلفة الرئاسة عالية جدا وهي حماية رئيس الوزراء، وعلى الشعب الكويت ايصال رسالته بان هذان الرئيسان لا يعملون لمصلحة الكويت، ولقد رأينا منهما كل ما هو مخالف للدستور والائمة والقانون”.

واعتبر ان ” ما تحدث به رئيس الوزراء في الجلسة اليوم يدل على ان احترام وحماية هو كلام يخالف الواقع والممارسة الحكومية، مؤكدا ان المحاسبة قادمة لرئيس الوزراء”.

وأضاف ” على رئيس مجلس الامة احترام قرارات نواب مجلس الامة والطلبات التي تقدم من قبلهم ، متسائلا ” لماذا الطلبات التي في صالح المواطن يتم اخفاؤها ، والتي فيها حماية للرئيس وتمرير مضبطة مجلس الامة يتم تمريرها بشكل غير قانوني ، وهذه الامور مرفوضة؟

وقال العتيبي ” نحن في شهر فضيل ويعلم الله نعمل من اجل الوطن والمواطن ومن أجل الكويت ونحن مع السلطة ومع النظام والدولة وقوانينها”.(م.خ)