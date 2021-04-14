مطيع: تأجيل استجواب وزير الصحة لن يعفيه من المحاسبة على التجاوزات في وزارته

14 أبريل 2021 | | أكد النائب د. أحمد مطيع العازمي أن تأجيل استجواب وزير الصحة د. باسل الحمود لمدة أسبوعين في جلسة اليوم ، لن يعفيه من المحاسبة على التجاوزات والتعدي على المال العام والإضرار بصحة الناس.

وأوضح مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الجلسة أن هناك ١٤٢٠ نفسا بشرية توفيت في أزمة كورونا بسبب فشل الوزير وإهماله في معالجة ملف الجائحة.

ولفت إلى أنه بصفته أحد مقدمي الاستجواب سيحاسب الوزير على أي ملف يحاول ان يستغله خلال مدة الأسبوعين حتى يحصل على ثقة المجلس.

وقال ” يكفي فساد ، وتعدي على المال العام ، وإضرار بالصحة ، وهناك أنفس بريئة توفيت بسبب الإهمال الصحي والتقصير في مواجهة جائحة كورونا”، مضيفا “نحن لا نزايد على صحة أبناء الكويت”.

وبين أنه “بعد أسبوعين سيصعد الوزير المنصة وسنعرض أدلتنا التي تدينه وتتعلق بتجاوز على المال العام والفساد والإهمال”، مضيفا أن “مسؤولية نواب الأمة الذين منحوا الوزير فرصة التأجيل أن يحاسبوه على الملفات التي سيتم عرضها خلال الاستجواب”.(إع)(أ.غ)