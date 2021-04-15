الصقعبي: لن نسمح بتحويل مجلس الأمة إلى أداة للدفاع عن رئيس الوزراء

15 أبريل 2021 | | قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن النواب لن يسمحوا بتحويل مجلس الأمة إلى أداة للدفاع عن سمو رئيس مجلس الوزراء أو تعطيل المجلس، معتبرا ان تعطيل الاستجوابات سيؤدي إلى عدم احترام الحكومة للمجلس، وعدم تمرير الاقتراحات والقوانين أوالرد على الأسئلة البرلمانية.

وأوضح الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان ” تأجيل الاستجوابات لمدة طويلة يتطلب أغلبية خاصة بموافقة ٣٣ عضوا وأن يكون التصويت نداء بالاسم، وهذا الأمر لم يتحقق في جلسة ٣٠ مارس الماضي.

واعتبر أن “المخالفة الأعظم والأكبر عدم جواز تأجيل استجواب مزمع لم يتم تقديمه” ، مبينا أنه “لا يجوز أن تم المحاسبة على النوايا”.

وبين بأنه وجه سؤالا إلى رئيس مجلس الأمة بشكل مباشر خلال الجلسة بشأن تصريح سابق له بأنه سيوضح دستورية وقانونية قرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء ولكنه لم يفعل”، مضيفا “قلت له أشك بأنك ستوضح لأنك تعلم يقينا عدم دستورية هذا الطلب المقدم من رئيس الوزراء ولا يمكن القبول به”.

ومن جانب آخر قال الصقعبي “تفاجأت بشطب مداخلتي في جلسة أمس الأربعاء، وكذلك مداخلات مجموعة كبيرة من النواب، برغم من أنها لم تتضمن إساءة لأحد”.

وأضاف “لقد وجهت الخطاب مباشرة لرئيس مجلس الأمة بأنه يعلم كما يعلم كل الوزراء والنواب بأن قرار تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء يخالف كل اللوائح والنصوص وتحديدا نص المادتين ١١٠ و١٣٥ من اللائحة الداخلية”.

وتابع الصقعبي “أستغرب وأتساءل إلى متى ستستمر هذه الممارسات التي دمرت العمل البرلماني؟ دمرت مجلس الأمة ودمرت الديمقراطية في الكويت؟”

وقال “إذا كنتم تتوقعون أنكم بهذه الممارسات وشطب المداخلات ستمنعون وصول الحقيقة للناس فأنتم واهمون والشعب الكويتي واعي والصحافة الحرة موجودة وسنستمر في إيصال رسائلنا يوما بعد يوم حتى يتحقق ما وعدنا بأن يرجع بيت الشعب للشعب “.(م.خ)