داو يخترق 34 ألف نقطة وذروة جديدة لستاندرد أند بورز

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي فوق مستوى 34 ألف نقطة للمرة الأولى ليبلغ المؤشر القيادي والمؤشر ستاندرد أند بورز 500 ذرى جديدة بفضل صعود لأسهم شركات التكنولوجيا يغذيه تراجع عوائد السندات وبيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية في مارس.

وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يسجل فيها ستاندرد أند بورز 500 إغلاقا مرتفعا جديدا، بينما تجاوز داو أعلى مستوى إقفال له السابق المسجل في التاسع من أبريل.

شملت مستويات الذروة القياسية مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتدعم القطاع، هو وقطاع خدمات الاتصالات، بالأداء القوي لأسماء كبيرة، مثل أبل وميكروسوفت وفيسبوك.

وقال تيم موراي، استراتيجي أسواق المال لدى ت. روي برايس أسوسيتس، “رغم ارتفاع التقييمات كثيرا، فإن الثقة كبيرة في أن عمالقة التكنولوجيا سيواصلون تحقيق تدفقات سيولة كافية لتبرير تلك التقييمات.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 305.16 نقطة بما يعادل 0.9 بالمئة ليصل إلى 34036.05 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 45.79 نقطة أو 1.11 بالمئة مسجلا 4170.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 180.92 نقطة أو 1.31 بالمئة إلى 14038.76 نقطة.

وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يسجل فيها ستاندرد أند بورز 500 إغلاقا مرتفعا جديدا، بينما تجاوز داو أعلى مستوى إقفال له السابق المسجل في التاسع من أبريل.

شملت مستويات الذروة القياسية مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتدعم القطاع، هو وقطاع خدمات الاتصالات، بالأداء القوي لأسماء كبيرة، مثل أبل وميكروسوفت وفيسبوك.

وقال تيم موراي، استراتيجي أسواق المال لدى ت. روي برايس أسوسيتس، “رغم ارتفاع التقييمات كثيرا، فإن الثقة كبيرة في أن عمالقة التكنولوجيا سيواصلون تحقيق تدفقات سيولة كافية لتبرير تلك التقييمات.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 305.16 نقطة بما يعادل 0.9 بالمئة ليصل إلى 34036.05 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 45.79 نقطة أو 1.11 بالمئة مسجلا 4170.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 180.92 نقطة أو 1.31 بالمئة إلى 14038.76 نقطة.