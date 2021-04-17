غوارديولا يتحدث عن سترلينغ.. الثقة وأشياء أخرى

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه يثق في رحيم سترلينغ لكن مهاجم إنجلترا يجب أن يستعيد قمة مستواه ليلعب مباريات أكثر بانتظام مع متصدر “البريميرليغ”.

وأحرز سترلينغ 13 هدفا في 41 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وسط تغييرات غوارديولا للتشكيلة للتأقلم مع الجدول المزدحم بينما أحرز 30 هدفا في 51 مباراة بموسم 2019-2020.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عاما إنه لا يزال يستمتع باللعب في موسم “غريب” حيث يشارك غابرييل جيسوس وفيل فودن ورياض محرز بشكل محدود.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة تشلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي اليوم “الثقة في رحيم ثابتة والسبب الوحيد في أنه يشارك لوقت أقل هو أن غابرييل أو فيل أو رياض في قمة مستواهم”.

وأضاف “لا يمكنني أن أعطي لاعبين الثقة ويجب أن يكتسبوها بأنفسهم، وبالنسبة لي منح الثقة يكون عبر اختيارهم بالتشكيلة”.

ورغم تراجع مستواه يتأهب سترلينغ للتتويج بلقب جديد مع مانشستر سيتي الذي لا يزال يتمسك بالمنافسة على 4 ألقاب وقال غوارديولا إن المهاجم لايزال عنصرا مؤثرا، لافتا إلى أن رحيم “لعب دورا بارزا في عدد الألقاب والأرقام القياسية التي حققناها في هذه السنوات”.

وأحرز سترلينغ 13 هدفا في 41 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وسط تغييرات غوارديولا للتشكيلة للتأقلم مع الجدول المزدحم بينما أحرز 30 هدفا في 51 مباراة بموسم 2019-2020.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عاما إنه لا يزال يستمتع باللعب في موسم “غريب” حيث يشارك غابرييل جيسوس وفيل فودن ورياض محرز بشكل محدود.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة تشلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي اليوم “الثقة في رحيم ثابتة والسبب الوحيد في أنه يشارك لوقت أقل هو أن غابرييل أو فيل أو رياض في قمة مستواهم”.

وأضاف “لا يمكنني أن أعطي لاعبين الثقة ويجب أن يكتسبوها بأنفسهم، وبالنسبة لي منح الثقة يكون عبر اختيارهم بالتشكيلة”.

ورغم تراجع مستواه يتأهب سترلينغ للتتويج بلقب جديد مع مانشستر سيتي الذي لا يزال يتمسك بالمنافسة على 4 ألقاب وقال غوارديولا إن المهاجم لايزال عنصرا مؤثرا، لافتا إلى أن رحيم “لعب دورا بارزا في عدد الألقاب والأرقام القياسية التي حققناها في هذه السنوات”.