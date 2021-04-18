المطر: رفض رئيس الوزراء صعود المنصة يعطل دور المجلس تجاه الملفات المهمة

18 أبريل 2021 | | أكد النائب د. حمد المطر وجود عدد من الملفات التي تحتاج إلى متابعة نيابية تتعلق بالوضع الاقتصادي وملفات الفساد واحتياجات المواطنين، معتبرا أن رفض رئيس الحكومة صعود المنصة يعطل دور المجلس في متابعة هذه الملفات.

وأوضح المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن ” هناك أزمة نعيشها وأن من يدفع ثمنها هو الوطن”، لافتاً إلى وجود عجز كل شهر بقيمة مليار دينار الأمر الذي يتطلب وقفة جادة أمام الوضع الاقتصادي الحالي.

وبين أن “هناك ملفات فساد بدأت تظهر وأن البعض منها تم اتخاذ إجراءات بشأنه والبعض الآخر يحتاج إلى متابعة ومراقبة من قبل بيت الأمة”، مؤكدا استمراره في مواجهة ملف الفساد.

وقال المطر إن ” المواطن لديه احتياجات يومية مثل السكن والصحة والتعليم على الرغم من الأزمات الحالية”، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لإصلاح مثل هذه الملفات وهذا الخلل.

وشدد على أنه ” لا يمكن بأي حال من الأحوال حل هذه المشاكل العالقة ومكافحة الفساد والنظر في احتياجات المواطن، والخروج من الأزمة السياسية الخانقة الحالية، إلا من خلال صعود رئيس الوزراء المنصة ومواجهة الاستجوابات”.

وطالب المطر سمو رئيس الوزراء بمواجهة الاستجواب والالتزام بتطبيق اللائحة بتأجيل الاستجواب أسبوعين، والحصول على موافقة المجلس للتأجيل أسبوعين آخرين.

وأكد أن تحصين رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين أمر لا يمكن القبول به، وأن الذي أقسم النواب على احترامه يحتم على رئيس الوزراء صعود المنصة، مشيرا إلى أن “هذا ليس تحديا انما تطبيق للقانون واللائحة والقسم”.

وقال المطر “إذا كان لديك يا سمو رئيس الوزراء أغلبية فإن صعود المنصة واجب عليك، وإذا لم تكن لديك أغلبية فيجب أن تسمع رأي الشارع فيك”.

وبين أن الوضع الحالي بين السلطتين يمثل أزمة حلها بين يدي رئيس الوزراء، كما يمكن أن يكون الحل عند القيادة السياسية، معلنا ترحيبه بالعودة إلى صناديق الاقتراع، مضيفا أن ” من يخشى العودة إلى رأي الشعب والصناديق لا يستحق تمثيل هذه الأمة”. (ع.إ)(أ.غ)