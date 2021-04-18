مجلس الأمة

المويزري: ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي أمر مرفوض

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18 أبريل 2021 | |  قال النائب شعيب المويزري انه ” سيتقدم بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة، بعد عرضه  على النواب وجمع التواقيع عليه اليوم”.

وقال المويزري في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة ان ” الجميع شاهد ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي ودخول قوة الحرس الى المنصة واحتكاكهم بالنواب لدرجة انه كاد ان يحصل ما لا يحمد عقباه”.

واضاف ان ” الكل يعلم ان رئيس مجلس الامه هو الوحيد الذي يعطي اوامره لقوة حرس المجلس بالتواجد فوق المنصة مشيرا إلى أن حمل احد الضباط مسدس من نوع سميث كان غير جائز وخطير ولم يسبق لهذا ألأمر ان حصل في تاريخ الكويت ولا في البرلمانات حول العالم”.

وتابع ” لذلك وجب علينا ان نتقدم بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة بعد ان سبق وتقدم به النائب د. بدر الملا والان سنتقدم بطلب آخر لقيامه بالتجاوزعلى والأخلاق والأعراف وتكرار التجاوزات التي تعني أن رئيس مجلس الأمة ما زال مستمرا في عدم احترامه الاراده الشعبيه والدستور واللوائح”.

وأضاف المويزري ” نسأل الأخ مرزوق عن ترديده لعبارة حرق البلد، ولمن يتم توجيهها ؟ هل للشعب الكويتي أم النواب أم للقيادة السياسية؟” مشيرا إلى أن ” هذه الرسالة مرفوضة وعليه التوقف عن ترديدها” .(إع)

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