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بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة

منذ 58 دقيقة
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توفيت، اليوم الأحد، الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت صحيفة “النهار” إن عبابسة كانت قد دخلت، قبل أيام، إلى مصلحة العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان وكذا مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت شقيقة الراحلة نشرت أمس تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك تطلب الدعاء لشقيقتها نعيمة المتواجدة بالمستشفى.

وكتبت عايدة: “أرجو من الكل الدعاء لأختي نعيمة دعوة أربعين صايم مستجابة حالتها حرجة هي حاليا في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة”.

وتنحدر الراحلة من أسرة فنية، فهي إبنة المؤلف والملحن والمغني الجزائري الراحل عبد الحميد عبابسة وشقيقة الفنانة فلة عبابسة.

وشاركت الراحلة في العديد من المهرجانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي، كما تملك العديد من الألبومات الغنائية المشهورة.

وقالت صحيفة “النهار” إن عبابسة كانت قد دخلت، قبل أيام، إلى مصلحة العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان وكذا مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت شقيقة الراحلة نشرت أمس تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك تطلب الدعاء لشقيقتها نعيمة المتواجدة بالمستشفى.

وكتبت عايدة: “أرجو من الكل الدعاء لأختي نعيمة دعوة أربعين صايم مستجابة حالتها حرجة هي حاليا في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة”.

وتنحدر الراحلة من أسرة فنية، فهي إبنة المؤلف والملحن والمغني الجزائري الراحل عبد الحميد عبابسة وشقيقة الفنانة فلة عبابسة.

وشاركت الراحلة في العديد من المهرجانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي، كما تملك العديد من الألبومات الغنائية المشهورة.

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