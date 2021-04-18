جوهر: برنامج عمل الحكومة يؤكد عدم أحقيتها لأي دعم نيابي

18 أبريل 2021 | | أكد النائب د. حسن جوهر على أن تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى سمو رئيس الوزراء إجراء باطل دستوريا، معتبرا ان “برنامج عمل الحكومة الذي يفرض الضرائب ويمس الدعوم يؤكد انها حكومة لا تستحق الدعم النيابي”.

وقال جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان ” تمكين رئيس الوزراء من تأجيل استجوابات مستقبلية لأجل غير مسمى، طلب غير دستوري وغير منطقي وغير قانوني وغير منصف، مضيفا “أتحدى رئيس مجلس الأمة الذي هندس هذا الطلب العجيب، ورئيس مجلس الوزراء في مناظرة عامة أمام الشعب الكويتي أن يأتوا بنص أو بربع نص من أو اللائحة يؤيد ذلك”.

وأضاف ” اسأل رئيس مجلس الأمة، هل تقدر تحدد وقت لمناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء، أم القضية في رحم الغيب إلى الآن، وهل هكذا نتعامل مع سلطة تشريعية ورقابية ونحترم ؟

وأشار جوهر إلى ان “رئيس مجلس الامة سأل وزير الصحة في الجلسة الماضية (اشكتر مدة تبي) معتبرا ان ذلك يتنافى مع الدور الرقابي الفعال لمجلس الأمة ويخالف لائحته الداخلية”.

ووجه جوهر حديثه إلى الوزراء قائلا ” من هذا المنبر أخاطب الوزراء وأقول انتم اخوان ومعنيون وشركاء في العملية السياسية فأستحلفكم بالله عيالكم بالبيت ما يلومونكم على مواقفكم التي تؤيدون بها رفع استجوابات وتأجيلها إلى أجل مسمى وتأتون ببرنامج عمل حكومي يندي له الجبين”.

وقال ” أخاطب زملائي أعضاء المجلس بلا استثناء، هل هذه الحكومة تستحق ان الواحد يمكنها من أداء القسم ومن الاستمرار والتحصين ومن إقرار برنامج عمل حكومة الذي أتت به والذي يقر الضرائب ويلغي الدعوم ويعيد تسعير المياه والكهرباء هل تقبلون بان نكون أداة لتسويق هذا البرنامج المهلهل؟

وأكد جوهر على ان ” نحن اليوم بحاجة لرص الصفوف خاصه واننا ولله الحمد لدينا مظلة حب وتأييد ومباركة شعبية لم يسبق لها المثيل، وعلينا ان نترجم هذه اللحمة الوطنية في مواجهة الفساد ومن يسعى لضرب مكونات المجتمع”، مشددا على ضرورة “تكوين جبهة برلمانيه مدعومة بجبهة شعبيه لمواجهه هذه الحكومة وادوات الحكومة”.(م.خ)