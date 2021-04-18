شريف “الخطير” يحسم القمة المصرية لصالح الأهلي

حسم لاعب الأهلي محمد شريف قمة الكرة المصرية، مساء الأحد، بعد تسجيله هدفين في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

بدأ الأهلي التسجيل في الشوط الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 إثر مراوغة رائعة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى شريف “الخطير” سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

وتعادل للزمالك محمود شيكابالا بهدف جميل في الدقيقة 31 على طريقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس مرمى الأهلي علي لطفي.

وسريعا في الدقيقة 39 من الشوط الأول، إثر هجوم مرتد للأهلي ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك حارس مرمى الزمالك مسجلا الهدف الثاني.

وارتقى الأهلي لوصافة الدوري المصري رافعا رصيده إلى 30 نقطة ومبتعدا بثلاث نقاط عن الزمالك الذي خاض 3 لقاءات أكثر من الأول.

بدأ الأهلي التسجيل في الشوط الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 إثر مراوغة رائعة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى شريف “الخطير” سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

وتعادل للزمالك محمود شيكابالا بهدف جميل في الدقيقة 31 على طريقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس مرمى الأهلي علي لطفي.

وسريعا في الدقيقة 39 من الشوط الأول، إثر هجوم مرتد للأهلي ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك حارس مرمى الزمالك مسجلا الهدف الثاني.

وارتقى الأهلي لوصافة الدوري المصري رافعا رصيده إلى 30 نقطة ومبتعدا بثلاث نقاط عن الزمالك الذي خاض 3 لقاءات أكثر من الأول.