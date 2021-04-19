خيتافي يعطل مسيرة ريال مدريد “المنهك”.. واللقب يبتعد

تعادل ريال مدريد المبتلى بشدة من الإصابات بدون أهداف مع مضيفه خيتافي المتعثر ليتراجع بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتليتيكو مدريد في السباق نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وفاز ريال 2-1 على برشلونة الأسبوع الماضي واجتاز ليفربول ليتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، لكنه عانى من غياب 9 لاعبين بسبب الإصابات أو حالات كوفيد-19 الإيجابية.

ومنح المهاجم ماريانو التقدم مبكرا لريال، لكن نظام حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل غير أن خيتافي صنع أخطر الفرص.

وسدد خيتافي في إطار المرمى في الشوط الأول ومنعه الحارس تيبو كورتوا من التسجيل بعد إنقاذ محاولتين ببراعة في الشوط الثاني.

وعطل التعادل سلسلة من 4 انتصارات متتالية بالمسابقة لفريق المدرب زين الدين زيدان وتركه في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف أتليتيكو الذي سحق إيبار 5-صفر في وقت سابق اليوم.

ويقبع خيتافي في المركز 15 برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال مارسيلو مدافع ريال: “لا اعتقد أننا أهدرنا نقطتين ومن الصعب دائما اللعب هنا”.

وأضاف “كنا نعرف أن المواجهة ستكون بهذه الصعوبة والملعب جاف جدا ولم نتمكن من نقل الكرة بسهولة ولم نحصل على أي وقت للراحة لكن يجب أن نبذل أقصى جهد وهذه هي كرة القدم”.

ورغم كثرة الغائبين اختار زيدان أن يبدأ اللقاء بدون الهداف كريم بنزيمة وترك توني كروس على مقاعد البدلاء ومنح الفرصة للمدافع فيكتور تشوست ليبدأ أساسيا لأول مرة كما شارك لاعب الوسط أنطونيو بلانكو (20 عاما) بديلا لأول مرة.

وكان يمكن لخيتافي أن يسجل ثلاثة أهداف في أول 10 دقائق وسدد المهاجم خايمي ماتا ضربة رأس في القائم.

وأبعدت تسديدة ماريانو المنخفضة من على الخط من ديفيد تيمور ليزداد شعوره بالإحباط بعد الهدف الملغي في البداية.

وازداد شعور ريال مدريد بالإرهاق في الشوط الثاني، لكن خيتافي لم يتمكن من الوصول لشباك كورتوا.

وقفز الحارس البلجيكي لمنع فرصة أنخيل رودريغيز ثم تصدى لتسديدة بعيدة المدى من نيمانيا ماكسيموفيتش فوق العارضة بعد أن اصطدمت الكرة بتشوست.

وطالب خيتافي بالحصول على ركلتي جزاء ضد المدافع إيدر ميليتاو بداعي عرقلة إنيس أونال في الشوط الأول والاصطدام مع أنخيل خلال تشتيت للكرة.

وفاز ريال 2-1 على برشلونة الأسبوع الماضي واجتاز ليفربول ليتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، لكنه عانى من غياب 9 لاعبين بسبب الإصابات أو حالات كوفيد-19 الإيجابية.

ومنح المهاجم ماريانو التقدم مبكرا لريال، لكن نظام حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل غير أن خيتافي صنع أخطر الفرص.

وسدد خيتافي في إطار المرمى في الشوط الأول ومنعه الحارس تيبو كورتوا من التسجيل بعد إنقاذ محاولتين ببراعة في الشوط الثاني.

وعطل التعادل سلسلة من 4 انتصارات متتالية بالمسابقة لفريق المدرب زين الدين زيدان وتركه في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف أتليتيكو الذي سحق إيبار 5-صفر في وقت سابق اليوم.

ويقبع خيتافي في المركز 15 برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال مارسيلو مدافع ريال: “لا اعتقد أننا أهدرنا نقطتين ومن الصعب دائما اللعب هنا”.

وأضاف “كنا نعرف أن المواجهة ستكون بهذه الصعوبة والملعب جاف جدا ولم نتمكن من نقل الكرة بسهولة ولم نحصل على أي وقت للراحة لكن يجب أن نبذل أقصى جهد وهذه هي كرة القدم”.

ورغم كثرة الغائبين اختار زيدان أن يبدأ اللقاء بدون الهداف كريم بنزيمة وترك توني كروس على مقاعد البدلاء ومنح الفرصة للمدافع فيكتور تشوست ليبدأ أساسيا لأول مرة كما شارك لاعب الوسط أنطونيو بلانكو (20 عاما) بديلا لأول مرة.

وكان يمكن لخيتافي أن يسجل ثلاثة أهداف في أول 10 دقائق وسدد المهاجم خايمي ماتا ضربة رأس في القائم.

وأبعدت تسديدة ماريانو المنخفضة من على الخط من ديفيد تيمور ليزداد شعوره بالإحباط بعد الهدف الملغي في البداية.

وازداد شعور ريال مدريد بالإرهاق في الشوط الثاني، لكن خيتافي لم يتمكن من الوصول لشباك كورتوا.

وقفز الحارس البلجيكي لمنع فرصة أنخيل رودريغيز ثم تصدى لتسديدة بعيدة المدى من نيمانيا ماكسيموفيتش فوق العارضة بعد أن اصطدمت الكرة بتشوست.

وطالب خيتافي بالحصول على ركلتي جزاء ضد المدافع إيدر ميليتاو بداعي عرقلة إنيس أونال في الشوط الأول والاصطدام مع أنخيل خلال تشتيت للكرة.