رسميا.. محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، منح شارة الكابتن للمنتخب، للنجم محمد صلاح، الذي سيقود المنتخب في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، حسبما أعلن اتحاد الكرة المصري.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منح شارة كابتن المنتخب إلى محمد صلاح.

وجاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة.

وبحسب بيان الاتحاد، “يرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، ومنها شارة القيادة”.

ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وكان عبدالله السعيد القائد السابق للمنتخب المصري، قبل أن يحملها عمرو السولية مؤقتا خلال مواجهات مصر بتصفيات أمم أفريقيا الشهر الماضي.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منح شارة كابتن المنتخب إلى محمد صلاح.

وجاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة.

وبحسب بيان الاتحاد، “يرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، ومنها شارة القيادة”.

ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وكان عبدالله السعيد القائد السابق للمنتخب المصري، قبل أن يحملها عمرو السولية مؤقتا خلال مواجهات مصر بتصفيات أمم أفريقيا الشهر الماضي.