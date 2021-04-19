رياضة

كلوب في مأزق مع ليفربول بسبب موقفه من “دوري السوبر”

منذ 25 دقيقة
1 دقيقة واحدة

قد يقع المدرب الألماني يورغن كلوب، في مأزق مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بسبب تصريحات قديمة له ظهرت على الساحة يوم الأحد.

ومع إعلان 12 ناديا، من بينهم ليفربول، الانفصال عن دوري أبطال أوروبا، وتأسيس بطولة جديدة لهم بمسمى “دوري السوبر الأوروبي”، عادت تصريحات كلوب حول الموضوع للانتشار.

وكان كلوب قد انتقد في 2019، وبشدة، فكرة إقامة بطولة جديدة للأندية، بعيدا عن مظلة الاتحاد الأوروبي، ووصفها “بالهراء”.

وقال كلوب في 2019: “أتمنى ألا ترى فكرة دوري السوبر الأوروبي النور أبدا. دوري أبطال أوروبا تتم إدارته بشكل جيد جدا”.

 وأضاف: ” بالنسبة لي، دوري الأبطال هو الدوري السوبر، حيث لا ينتهي بك الأمر دائما باللعب ضد نفس الفرق كل عام”.

وأكد كلوب أن “لا أحد” يرغب برؤية الفرق تلاعب نفس الخصم كل أسبوع، وهو ما قد يحصل بالبطولة الجديدة الصغيرة.

وقد تضع هذه التصريحات كلوب في مأزق مع ليفربول، الذي أعلن انضمامه لدوري السوبر الأوروبي، الذي عارضه كلوب بشدة في السابق، وقد يستمر بمعارضته.

 

ومع إعلان 12 ناديا، من بينهم ليفربول، الانفصال عن دوري أبطال أوروبا، وتأسيس بطولة جديدة لهم بمسمى “دوري السوبر الأوروبي”، عادت تصريحات كلوب حول الموضوع للانتشار.

وكان كلوب قد انتقد في 2019، وبشدة، فكرة إقامة بطولة جديدة للأندية، بعيدا عن مظلة الاتحاد الأوروبي، ووصفها “بالهراء”.

وقال كلوب في 2019: “أتمنى ألا ترى فكرة دوري السوبر الأوروبي النور أبدا. دوري أبطال أوروبا تتم إدارته بشكل جيد جدا”.

 وأضاف: ” بالنسبة لي، دوري الأبطال هو الدوري السوبر، حيث لا ينتهي بك الأمر دائما باللعب ضد نفس الفرق كل عام”.

وأكد كلوب أن “لا أحد” يرغب برؤية الفرق تلاعب نفس الخصم كل أسبوع، وهو ما قد يحصل بالبطولة الجديدة الصغيرة.

وقد تضع هذه التصريحات كلوب في مأزق مع ليفربول، الذي أعلن انضمامه لدوري السوبر الأوروبي، الذي عارضه كلوب بشدة في السابق، وقد يستمر بمعارضته.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

كورونا يجتاح نيوكاسل.. ويؤجل لقاء أستون فيلا

ديسمبر 1, 2020

اختفاء لاعب مصري في ظروف غامضة.. وتكهنات تلاحقه

نوفمبر 26, 2020

لاعبا إيفرتون يعتذران لليفربول.. بسبب أفعال قمة مرسيسايد

أكتوبر 18, 2020

يونايتد يكتفي بتعادل مخيب بدون أهداف في ملعب أرسنال

يناير 30, 2021
زر الذهاب إلى الأعلى