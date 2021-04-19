كلوب متمسك بموقفه من “السوبر الأوروبي” رغم انضمام ليفربول

كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب، عن عدم علمه بقرار النادي بالانضمام لدوري السوبر الأوروبي، حتى وقت الإعلان، وأصر على موقفه المعارض للبطولة.

وقال كلوب: “لم نشارك في العملية (الانضمام للدوري السوبر) لا اللاعبين، ولا أنا، ولم نكن نعرف شيئا عنها. هذا هي الحقيقة. سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف تتطور.”

وأكد كلوب “أن رأيه لم يتغير” بشأن البطولة، التي سبق أن عارضها بقوة في 2019، عندما طرحت الفكرة.

وقال المدرب الألماني: “هدفي دائما هو أن أكون جزءا من دوري أبطال أوروبا. لا أعلم لماذا قررت الأندية الـ12 الانفصال”.

وكان كلوب قد انتقد في 2019، وبشدة، فكرة إقامة بطولة جديدة للأندية، بعيدا عن مظلة الاتحاد الأوروبي، ووصفها “بالهراء”.

وقال كلوب في 2019: “أتمنى ألا ترى فكرة دوري السوبر الأوروبي النور أبدا. دوري أبطال أوروبا تتم إدارته بشكل جيد جدا”.

وأضاف: ” بالنسبة لي، دوري الأبطال هو الدوري السوبر، حيث لا ينتهي بك الأمر دائما باللعب ضد نفس الفرق كل عام”.

وقال كلوب: “لم نشارك في العملية (الانضمام للدوري السوبر) لا اللاعبين، ولا أنا، ولم نكن نعرف شيئا عنها. هذا هي الحقيقة. سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف تتطور.”

وأكد كلوب “أن رأيه لم يتغير” بشأن البطولة، التي سبق أن عارضها بقوة في 2019، عندما طرحت الفكرة.

وقال المدرب الألماني: “هدفي دائما هو أن أكون جزءا من دوري أبطال أوروبا. لا أعلم لماذا قررت الأندية الـ12 الانفصال”.

وكان كلوب قد انتقد في 2019، وبشدة، فكرة إقامة بطولة جديدة للأندية، بعيدا عن مظلة الاتحاد الأوروبي، ووصفها “بالهراء”.

وقال كلوب في 2019: “أتمنى ألا ترى فكرة دوري السوبر الأوروبي النور أبدا. دوري أبطال أوروبا تتم إدارته بشكل جيد جدا”.

وأضاف: ” بالنسبة لي، دوري الأبطال هو الدوري السوبر، حيث لا ينتهي بك الأمر دائما باللعب ضد نفس الفرق كل عام”.