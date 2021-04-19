ميغان ماركل “أدت واجبها” في جنازة الأمير فيليب.. وهذا الدليل

رغم تدهور العلاقات، أدت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، واجبها في جنازة الأمير الراحل فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزبيث الثانية، كما قال مقرب منها.

ورغم أن ماركل لم تحضر الجنازة، التي نظمت السبت بسبب حملها، فإنها أصرت على المشاركة بصورة ما في الجنازة.

وقال صديق مقرب من ميغان، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنها “أدت واجبها” عبر إرسال بطاقة عزاء كتبتها بخط يدها، بالإضافة إلى إكليل من الزهور.

وذكر الصحفي أوميد سكوبي صديق ميغان، أنها بعثت الرسالة وإكليل الزهور إلى كنيسة سانت جورج في وندسور ببريطانيا، حيث أجريت جنازة الأمير فيليب.

وكان الأطباء قد منعوا دوقة ساسكس من مرافقة زوجها لحضور الجنازة، لكونها في الشهر السادس من الحمل في الطفل الثاني للأمير البريطاني.

وقال الأطباء إن رحلة الطائرة التي تستغرق 10 ساعات تشكل خطرا على صحة الجنين.

واكتفت ميغان ماركل بسبب هذا الأمر، بمشاهدة الجنازة عبر التلفزيون في منزلها بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال سكوبي إن “الجميع سيكون مسرورا بما قدمه أفراد العائلة المالكة خلال الجنازة، حتى أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور”.

وتابع: “بالطبع، تم تمثيل دوقة ساسكس بالكامل في الجنازة”.

وكانت ميغان وزوجها الأمير هاري فجرا أزمة قبل أسابيع، بعدما كشفا إلى العلن خلافات حادة بينهما من جهة وبين باقي أفراد العائلة المالكة البريطانية.

ورغم أن ماركل لم تحضر الجنازة، التي نظمت السبت بسبب حملها، فإنها أصرت على المشاركة بصورة ما في الجنازة.

وقال صديق مقرب من ميغان، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنها “أدت واجبها” عبر إرسال بطاقة عزاء كتبتها بخط يدها، بالإضافة إلى إكليل من الزهور.

وذكر الصحفي أوميد سكوبي صديق ميغان، أنها بعثت الرسالة وإكليل الزهور إلى كنيسة سانت جورج في وندسور ببريطانيا، حيث أجريت جنازة الأمير فيليب.

وكان الأطباء قد منعوا دوقة ساسكس من مرافقة زوجها لحضور الجنازة، لكونها في الشهر السادس من الحمل في الطفل الثاني للأمير البريطاني.

وقال الأطباء إن رحلة الطائرة التي تستغرق 10 ساعات تشكل خطرا على صحة الجنين.

واكتفت ميغان ماركل بسبب هذا الأمر، بمشاهدة الجنازة عبر التلفزيون في منزلها بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال سكوبي إن “الجميع سيكون مسرورا بما قدمه أفراد العائلة المالكة خلال الجنازة، حتى أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور”.

وتابع: “بالطبع، تم تمثيل دوقة ساسكس بالكامل في الجنازة”.

وكانت ميغان وزوجها الأمير هاري فجرا أزمة قبل أسابيع، بعدما كشفا إلى العلن خلافات حادة بينهما من جهة وبين باقي أفراد العائلة المالكة البريطانية.