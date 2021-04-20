“أندية إنجلترا الـ14” تتحرك بشأن السوبر الأوروبي

جاء وصف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لدوري السوبر الأوروبي “سوبر ليغ” بأنه “بصقة على وجه” كرة القدم الأوروبية ليؤكد نية الهيئة الكروية الأعلى في القارة الأوروبية والاتحاد القاري الأنجح في العالم على العمل ضد الاقتراح المثير للجدل الذي أعلنته بعض أندية النخبة.

وانضمت أندية ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشلسي وبرشلونة وإنتر ميلانو ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير إلى دوري السوبر الأوروبي كأندية مؤسِّسة ، ليضمنوا الحصول على عوائد مالية هائلة في الوقت الذي تتعرض في كرة القدم لضربة مالية كبرى بسبب قيود فيروس كورونا.

وقال تشيفرين في مؤتمر صحفي في مونترو بسويسرا، الاثنين، “في رأيي، هذه الفكرة بصقة على وجه كل عشاق كرة القدم ووجه مجتمعنا أيضا. لذلك لن نسمح لهم بأخذ كرة القدم منا”.

ويتضمن “سوبر ليغ” إطلاق مسابقة تضم 20 فريقا مع 15 ناديا مؤسسا، لكن 12 ناديا فقط اشتركوا حتى الآن.

وستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ14 التي لم تشارك في دوري السوبر الموقف خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء، برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.

وتبدو تصريحات رئيس يويفا متعارضة بشدة مع تصريحات صدرت في الوقت ذاته تقريبا من قبل فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كشف عن السبب الحقيقي لإطلاق البطولة المثيرة للجدل، والتي تهدد برسم خريطة جديدة للكرة الأوروبية، وربما تبديل أحوالها رأسا على عقب.

ففي تصريحات نقلتها “سكاي نيوز” عن شبكة El Chiringuito TV اعتبر بيريز أن المشاركين في دوري السوبر الأوربي يفعلون ذلك من أجل غرض واحد هو “إنقاذ كرة القدم”.

وتابع رئيس ريال مدريد خلال تصريحاته للشبكة: “نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.. التي تمر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيئ للغاية الذي تمر به كرة القدم”.

“الطريقة الوحيدة لحصد العوائد هي من خلال جعل مباريات كرة القدم أكثر تنافسية وجاذبية، حتى يمكن أن يراها المشجعون في جميع أنحاء العالم”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان مشترك مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إعلان إطلاق الدوري الأوروبي، ولم يستبعد البيان اتخاذ إجراء قانوني حاسم

لكن بيريز قال: “كرة القدم يجب أن تتطور ، كما تتطور الحياة.. “كرة القدم يجب أن تتغير وأن تستمر في التكيف مع الأوقات التي نعيشها”.

“علينا صناعة شيء ما لنجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية على المستوى العالمي ، لذلك حدث أمر بسيط حقًا بالنسبة لنا.”

معارضة هائلة

وحظيت البطولة المستحدثة بمعارضة شديدة من الأندية الألمانية والفرنسية وكذلك من اللاعبين في الدولتين، وكان على رأس المعارضين نادي بايرن ميونيخ الذي وصف مدربه هانز فليك الأمر بأنه “غير جيد لكرة القدم”.

كما عارضت الحكومة الإسبانية إعلان الأندية الـ12، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال وزير الرياضة الإسباني إن أي تغييرات في اللعبة يجب أن تتم بالاتفاق فقط.

من جهتها، قالت فالنتينا فيتسالي نائبة وزير الرياضة الإيطالي، إنها تشعر بقلق بالغ من عواقب دوري السوبر الأوروبي الجديد، بعد أن قرر 12 ناديا لكرة القدم إقامة بطولة منفصلة.

وتوقع يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي “يويفا” أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة المقبل.

وانضمت أندية ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشلسي وبرشلونة وإنتر ميلانو ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير إلى دوري السوبر الأوروبي كأندية مؤسِّسة ، ليضمنوا الحصول على عوائد مالية هائلة في الوقت الذي تتعرض في كرة القدم لضربة مالية كبرى بسبب قيود فيروس كورونا.

وقال تشيفرين في مؤتمر صحفي في مونترو بسويسرا، الاثنين، “في رأيي، هذه الفكرة بصقة على وجه كل عشاق كرة القدم ووجه مجتمعنا أيضا. لذلك لن نسمح لهم بأخذ كرة القدم منا”.

ويتضمن “سوبر ليغ” إطلاق مسابقة تضم 20 فريقا مع 15 ناديا مؤسسا، لكن 12 ناديا فقط اشتركوا حتى الآن.

وستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ14 التي لم تشارك في دوري السوبر الموقف خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء، برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.

وتبدو تصريحات رئيس يويفا متعارضة بشدة مع تصريحات صدرت في الوقت ذاته تقريبا من قبل فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كشف عن السبب الحقيقي لإطلاق البطولة المثيرة للجدل، والتي تهدد برسم خريطة جديدة للكرة الأوروبية، وربما تبديل أحوالها رأسا على عقب.

ففي تصريحات نقلتها “سكاي نيوز” عن شبكة El Chiringuito TV اعتبر بيريز أن المشاركين في دوري السوبر الأوربي يفعلون ذلك من أجل غرض واحد هو “إنقاذ كرة القدم”.

وتابع رئيس ريال مدريد خلال تصريحاته للشبكة: “نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.. التي تمر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيئ للغاية الذي تمر به كرة القدم”.

“الطريقة الوحيدة لحصد العوائد هي من خلال جعل مباريات كرة القدم أكثر تنافسية وجاذبية، حتى يمكن أن يراها المشجعون في جميع أنحاء العالم”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان مشترك مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إعلان إطلاق الدوري الأوروبي، ولم يستبعد البيان اتخاذ إجراء قانوني حاسم

لكن بيريز قال: “كرة القدم يجب أن تتطور ، كما تتطور الحياة.. “كرة القدم يجب أن تتغير وأن تستمر في التكيف مع الأوقات التي نعيشها”.

“علينا صناعة شيء ما لنجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية على المستوى العالمي ، لذلك حدث أمر بسيط حقًا بالنسبة لنا.”

معارضة هائلة

وحظيت البطولة المستحدثة بمعارضة شديدة من الأندية الألمانية والفرنسية وكذلك من اللاعبين في الدولتين، وكان على رأس المعارضين نادي بايرن ميونيخ الذي وصف مدربه هانز فليك الأمر بأنه “غير جيد لكرة القدم”.

كما عارضت الحكومة الإسبانية إعلان الأندية الـ12، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال وزير الرياضة الإسباني إن أي تغييرات في اللعبة يجب أن تتم بالاتفاق فقط.

من جهتها، قالت فالنتينا فيتسالي نائبة وزير الرياضة الإيطالي، إنها تشعر بقلق بالغ من عواقب دوري السوبر الأوروبي الجديد، بعد أن قرر 12 ناديا لكرة القدم إقامة بطولة منفصلة.

وتوقع يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي “يويفا” أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة المقبل.