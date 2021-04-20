إنفوغرافيك.. ما هي بطولة “دوري السوبر الأوروبي”؟

تنتظر جماهير كرة القدم الإعلان الرسمي عن بطولة “دوري السوبر الأوروبي”، المقرر في وقت قريب، فيما دان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، هذه الخطوة الجديد، في بيانات رسمية.

ولا شك أن الإعلان عن البطولة الأوروبية الجديدة و”الخاصة”، من قبل أكبر الأندية الأوروبية في ثلاثة اتحادات كروية، شكل صدمة ووصفت العملية بأنه أشبه بـ”انقلاب” على اليويفا، ومحاولة انفصالية عن الاتحاد وبطولته الكبرى “التشامبيونزليغ”.

وقالت مصادر أوروبية عديدة، إن “انقلابا” بقيادة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، ومعه 12 من أكبر أندية أوروبية، وقع الأحد، للانفصال عن بطولة دوري ابطال أوروبا.

ووفقا للمصادر، تسعى أندية ريال مدريد وبرشلونة، وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي، ويوفنتوس وإنتر ميلانو وأي سي ميلان، بالإضافة لأندية أخرى لم يكشف عنها، للإعلان عن بطولة “دوري السوبر الأوروبي”، والتي سيشاركون فيها عوضا عن اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وتسعى الأندية لمضاعفة دخلها في البطولة التي سيتشاركون في تنظيمها، بدلا من الاكتفاء بالدخل المحدد الذي تمنحه بطولة دوري أبطال أوروبا للأندية.

وقالت مصادر أن عقوبات كبيرة ستنتظر الأندية التي ستعلن انضمامها للدوري الجديد من قبل الويفا، ومنها حرمان الأندية من اللعب في البطولات الأوروبية القادمة، حتى الدولية منها، مثل بطولة كأس أوروبا للمنتخبات.

ووفقا لمصادر صحفية، فأن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كان الرأس المدبر لهذا “الانقلاب”، وهو كان الذي أقنع بقية الأندية بالانفصال.

وبطولة “دوري السوبر الأوروبي” عبارة عن مشروع أعلن عنه 12 ناديا أوروبيا، سينطلق قريبا مع انضمام 8 أندية أخرى ووصول عدد الفرق المؤسسة إلى 20 ناديا.

والأندية اللأ12 التي أعلنت انطلاق البطولة هي 6 من إنجلترا (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبر وليفربول)، و3 أندية إيطالية (يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان)، و3 أندية إسبانية (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد).

ومن المنتظر أن تنضم 8 أندية أخرى لم تتحدد بعد، من بينها 3 ستعلن اللحاق بركب البطولة مباشرة، بينما تتأهل 5 أندية أخرى بناء على نتائجها في الموسم السابق.

يشار إلى أن نظام البطولة ينص على أنه سيتم توزيع الفرق العشرين على مجموعتين، كل واحدة منها تتألف من 10 فرق، تخوض مبارياتها في منتصف الأسبوع إلى جانب مباريات دورياتها المحلية.

وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة لدور ربع النهائي، على أن تجري منافسة بين الفرق الحاصلة على المركزين الرابع والخامس في كل مجموعة لمعرفة الفريقين الأخيرين اللذين سيلتحقان بالدور نفسه.

ولا شك أن الإعلان عن البطولة الأوروبية الجديدة و”الخاصة”، من قبل أكبر الأندية الأوروبية في ثلاثة اتحادات كروية، شكل صدمة ووصفت العملية بأنه أشبه بـ”انقلاب” على اليويفا، ومحاولة انفصالية عن الاتحاد وبطولته الكبرى “التشامبيونزليغ”.

وقالت مصادر أوروبية عديدة، إن “انقلابا” بقيادة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، ومعه 12 من أكبر أندية أوروبية، وقع الأحد، للانفصال عن بطولة دوري ابطال أوروبا.

ووفقا للمصادر، تسعى أندية ريال مدريد وبرشلونة، وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي، ويوفنتوس وإنتر ميلانو وأي سي ميلان، بالإضافة لأندية أخرى لم يكشف عنها، للإعلان عن بطولة “دوري السوبر الأوروبي”، والتي سيشاركون فيها عوضا عن اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وتسعى الأندية لمضاعفة دخلها في البطولة التي سيتشاركون في تنظيمها، بدلا من الاكتفاء بالدخل المحدد الذي تمنحه بطولة دوري أبطال أوروبا للأندية.

وقالت مصادر أن عقوبات كبيرة ستنتظر الأندية التي ستعلن انضمامها للدوري الجديد من قبل الويفا، ومنها حرمان الأندية من اللعب في البطولات الأوروبية القادمة، حتى الدولية منها، مثل بطولة كأس أوروبا للمنتخبات.

ووفقا لمصادر صحفية، فأن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كان الرأس المدبر لهذا “الانقلاب”، وهو كان الذي أقنع بقية الأندية بالانفصال.

وبطولة “دوري السوبر الأوروبي” عبارة عن مشروع أعلن عنه 12 ناديا أوروبيا، سينطلق قريبا مع انضمام 8 أندية أخرى ووصول عدد الفرق المؤسسة إلى 20 ناديا.

والأندية اللأ12 التي أعلنت انطلاق البطولة هي 6 من إنجلترا (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبر وليفربول)، و3 أندية إيطالية (يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان)، و3 أندية إسبانية (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد).

ومن المنتظر أن تنضم 8 أندية أخرى لم تتحدد بعد، من بينها 3 ستعلن اللحاق بركب البطولة مباشرة، بينما تتأهل 5 أندية أخرى بناء على نتائجها في الموسم السابق.

يشار إلى أن نظام البطولة ينص على أنه سيتم توزيع الفرق العشرين على مجموعتين، كل واحدة منها تتألف من 10 فرق، تخوض مبارياتها في منتصف الأسبوع إلى جانب مباريات دورياتها المحلية.

وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة لدور ربع النهائي، على أن تجري منافسة بين الفرق الحاصلة على المركزين الرابع والخامس في كل مجموعة لمعرفة الفريقين الأخيرين اللذين سيلتحقان بالدور نفسه.