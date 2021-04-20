الفيفا يهدد “الأندية المنشقة”: ستتحملون عواقب قراركم

في تعليق ناري، وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جاني إنفانتينو، الثلاثاء، تهديدا صريحا إلى الأندية الداعية إلى إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وأكد رئيس “الفيفا”، أنه سيتعين على الأندية “المنشقة” الداعية إلى إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي “تحمّل عواقب قرارتها” من جراء هذا الانفصال.

وشدد إنفانتينو على أن “الفيفا يعارض من دون أدنى شك هذا المشروع، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكانت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، قد أعلنت إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

هدف البطولة

ودافع فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر الأوروبي، الذي أثار إعلانه ضجة هائلة، عن البطولة، كاشفا عن السبب الحقيقي لإطلاق البطولة المثيرة للجدل، والتي تهدد برسم خريطة جديدة للكرة الأوروبية، وربما تبديل أحوالها رأسا على عقب.

وفي تصريحات نقلتها “سكاي نيوز” عن شبكة El Chiringuito TV اعتبر بيريز أن المشاركين في دوري السوبر الأوربي يفعلون ذلك من أجل غرض واحد هو “إنقاذ كرة القدم”.

وتابع رئيس ريال مدريد خلال تصريحاته للشبكة: “نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.. التي تمر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيء للغاية الذي تمر به كرة القدم”.

وبيّن أن “الطريقة الوحيدة لحصد العوائد هي من خلال جعل مباريات كرة القدم أكثر تنافسية وجاذبية، حتى يمكن أن يراها المشجعون في جميع أنحاء العالم”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان مشترك مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إعلان إطلاق الدوري الأوروبي، ولم يستبعد البيان اتخاذ إجراء قانوني حاسم.

وستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ14 التي لم تشارك في دوري السوبر الموقف خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.

وأكد رئيس “الفيفا”، أنه سيتعين على الأندية “المنشقة” الداعية إلى إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي “تحمّل عواقب قرارتها” من جراء هذا الانفصال.

وشدد إنفانتينو على أن “الفيفا يعارض من دون أدنى شك هذا المشروع، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكانت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، قد أعلنت إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

هدف البطولة

ودافع فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر الأوروبي، الذي أثار إعلانه ضجة هائلة، عن البطولة، كاشفا عن السبب الحقيقي لإطلاق البطولة المثيرة للجدل، والتي تهدد برسم خريطة جديدة للكرة الأوروبية، وربما تبديل أحوالها رأسا على عقب.

وفي تصريحات نقلتها “سكاي نيوز” عن شبكة El Chiringuito TV اعتبر بيريز أن المشاركين في دوري السوبر الأوربي يفعلون ذلك من أجل غرض واحد هو “إنقاذ كرة القدم”.

وتابع رئيس ريال مدريد خلال تصريحاته للشبكة: “نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.. التي تمر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيء للغاية الذي تمر به كرة القدم”.

وبيّن أن “الطريقة الوحيدة لحصد العوائد هي من خلال جعل مباريات كرة القدم أكثر تنافسية وجاذبية، حتى يمكن أن يراها المشجعون في جميع أنحاء العالم”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان مشترك مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إعلان إطلاق الدوري الأوروبي، ولم يستبعد البيان اتخاذ إجراء قانوني حاسم.

وستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ14 التي لم تشارك في دوري السوبر الموقف خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.