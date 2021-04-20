تايلور سويفت.. حادثة جديدة “على عتبة المنزل”

أوقفت الشرطة الأميركية رجلا حاول التسلل إلى شقة المغنية الأميركية تايلور سويفت في نيويورك، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة مضايقات من هذا النوع تعرضت لها.

وأعلنت شرطة نيويورك، الاثنين، أنها أوقفت رجلا في الثانية والخمسين من العمر، عرّفته باسم هانكس جونسون، واتهمته بالتسلل إلى ممتلكات الغير، بعدما استدعيت إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن بعيد الساعة الثامنة والنصف مساء السبت.

ولم توضح الشرطة مكان تواجد المغنية خلال الحادثة.

وسبق لـتايلور سويفت (31 عاما) التي أصبحت أخيرا مع ألبومها “فولكلور” أول فنانة تنال ثلاث مرات جائزة “غرامي” عن فئة أفضل ألبوم خلال العام، أن واجهت مشكلات عدة من هذا النوع.

فقد أوقف رجل في الثانية والثلاثين من العمر في يوليو 2019 وبحوزته “عدة للسطو” أمام مسكن المغنية في مدينة ساحلية بولاية رود آيلاند الصغيرة في شمال شرق نيويورك.

وفي مارس 2019، أوقف رجل للمرة الثانية في أقل من عام، أمام شقتها في مانهاتن.

ورغم صدور قرار سابق بمنعه من الاقتراب من شقتها، ضُبط هذا الرجل واسمه روجر ألفارادو، بعدما حطم النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.

وأعلنت شرطة نيويورك، الاثنين، أنها أوقفت رجلا في الثانية والخمسين من العمر، عرّفته باسم هانكس جونسون، واتهمته بالتسلل إلى ممتلكات الغير، بعدما استدعيت إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن بعيد الساعة الثامنة والنصف مساء السبت.

ولم توضح الشرطة مكان تواجد المغنية خلال الحادثة.

وسبق لـتايلور سويفت (31 عاما) التي أصبحت أخيرا مع ألبومها “فولكلور” أول فنانة تنال ثلاث مرات جائزة “غرامي” عن فئة أفضل ألبوم خلال العام، أن واجهت مشكلات عدة من هذا النوع.

فقد أوقف رجل في الثانية والثلاثين من العمر في يوليو 2019 وبحوزته “عدة للسطو” أمام مسكن المغنية في مدينة ساحلية بولاية رود آيلاند الصغيرة في شمال شرق نيويورك.

وفي مارس 2019، أوقف رجل للمرة الثانية في أقل من عام، أمام شقتها في مانهاتن.

ورغم صدور قرار سابق بمنعه من الاقتراب من شقتها، ضُبط هذا الرجل واسمه روجر ألفارادو، بعدما حطم النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.