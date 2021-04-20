اقتصاد

تونس ترفع أسعار الوقود 5% لخفض العجز في الموازنة العامة

منذ ساعة واحدة
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قالت وزارة الطاقة إن تونس رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين سيرتفع الثلاثاء إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار.

وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.

وتحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد، وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تبدأ المناقشات في نهاية هذا الشهر.

وبلغ العجز في موازنة تونس للعام الماضي 11.5 بالمئة.

 

وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين سيرتفع الثلاثاء إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار.

وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.

وتحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد، وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تبدأ المناقشات في نهاية هذا الشهر.

وبلغ العجز في موازنة تونس للعام الماضي 11.5 بالمئة.

 

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