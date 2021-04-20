رئيس “السوبر الأوربي” يعلنها: “فعلنا ذلك من أجل هدف واحد”

دافع فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر الأوروبي، الذي أثار إعلانه ضجة هائلة عن البطولة، كاشفا عن السبب الحقيقي لإطلاق البطولة المثيرة للجدل التي تهدد برسم خريطة جديدة للكرة الأوروبية، وربما تبديل أحوالها رأسا على عقب.

وفي تصريحات نقلتها “سكاي نيوز” عن شبكة El Chiringuito TV اعتبر بيريز أن المشاركين في دوري السوبر الأوربي يفعلون ذلك من أجل غرض واحد هو “إنقاذ كرة القدم”.

وتابع رئيس ريال مدريد خلال تصريحاته للشبكة: “نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.. التي تمر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيئ للغاية الذي تمر به كرة القدم”.

“الطريقة الوحيدة لحصد العوائد هي من خلال جعل مباريات كرة القدم أكثر تنافسية وجاذبية، حتى يمكن أن يراها المشجعون في جميع أنحاء العالم”.

وانضمت أندية من ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشلسي وبرشلونة وإنتر ميلانو ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير إلى دوري السوبر الأوروبي كأندية مؤسِّسة ، ليضمنوا الحصول على عوائد مالية هائلة في الوقت الذي تتعرض في كرة القدم لضربة مالية كبرى بسبب قيود فيروس كورونا.

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان مشترك مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إعلان إطلاق الدوري الأوروبي، ولم يستبعد البيان اتخاذ إجراء قانوني حاسم

لكن بيريز قال: “كرة القدم يجب أن تتطور ، كما تتطور الحياة..”كرة القدم يجب أن تتغير وأن تستمر في التكيف مع الأوقات التي نعيشها”.

“علينا صناعة شيء ما لنجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية على المستوى العالمي ، لذلك حدث أمر بسيط حقًا بالنسبة لنا.”

وستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ14 التي لم تشارك في دوري السوبر الموقف خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.

معارضة هائلة

وحظيت البطولة المستحدثة بمعارضة شديدة من الأندية الألمانية والفرنسية وكذلك من اللاعبين في الدولتين، وكان على رأس المعارضين نادي بايرن ميونيخ الذي وصف مدربه هانز فليك الأمر بأنه “غير جيد لكرة القدم”.

كما عارضت الحكومة الإسبانية إعلان الأندية الـ12، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال وزير الرياضة الإسباني إن أي تغييرات في اللعبة يجب أن تتم بالاتفاق فقط.

من جهتها، قالت فالنتينا فيتسالي نائبة وزير الرياضة الإيطالي، إنها تشعر بقلق بالغ من عواقب دوري السوبر الأوروبي الجديد، بعد أن قرر 12 ناديا لكرة القدم إقامة بطولة منفصلة.

وتوقع يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي “يويفا” أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة المقبل.

وفي تصريحات نقلتها “سكاي نيوز” عن شبكة El Chiringuito TV اعتبر بيريز أن المشاركين في دوري السوبر الأوربي يفعلون ذلك من أجل غرض واحد هو “إنقاذ كرة القدم”.

وتابع رئيس ريال مدريد خلال تصريحاته للشبكة: “نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.. التي تمر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيئ للغاية الذي تمر به كرة القدم”.

“الطريقة الوحيدة لحصد العوائد هي من خلال جعل مباريات كرة القدم أكثر تنافسية وجاذبية، حتى يمكن أن يراها المشجعون في جميع أنحاء العالم”.

وانضمت أندية من ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشلسي وبرشلونة وإنتر ميلانو ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير إلى دوري السوبر الأوروبي كأندية مؤسِّسة ، ليضمنوا الحصول على عوائد مالية هائلة في الوقت الذي تتعرض في كرة القدم لضربة مالية كبرى بسبب قيود فيروس كورونا.

وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان مشترك مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إعلان إطلاق الدوري الأوروبي، ولم يستبعد البيان اتخاذ إجراء قانوني حاسم

لكن بيريز قال: “كرة القدم يجب أن تتطور ، كما تتطور الحياة..”كرة القدم يجب أن تتغير وأن تستمر في التكيف مع الأوقات التي نعيشها”.

“علينا صناعة شيء ما لنجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية على المستوى العالمي ، لذلك حدث أمر بسيط حقًا بالنسبة لنا.”

وستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ14 التي لم تشارك في دوري السوبر الموقف خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.

معارضة هائلة

وحظيت البطولة المستحدثة بمعارضة شديدة من الأندية الألمانية والفرنسية وكذلك من اللاعبين في الدولتين، وكان على رأس المعارضين نادي بايرن ميونيخ الذي وصف مدربه هانز فليك الأمر بأنه “غير جيد لكرة القدم”.

كما عارضت الحكومة الإسبانية إعلان الأندية الـ12، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال وزير الرياضة الإسباني إن أي تغييرات في اللعبة يجب أن تتم بالاتفاق فقط.

من جهتها، قالت فالنتينا فيتسالي نائبة وزير الرياضة الإيطالي، إنها تشعر بقلق بالغ من عواقب دوري السوبر الأوروبي الجديد، بعد أن قرر 12 ناديا لكرة القدم إقامة بطولة منفصلة.

وتوقع يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي “يويفا” أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة المقبل.