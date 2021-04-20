فريق مصري يعلن استعداده للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي أسوان المصري لكرة القدم استعداده للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، الذي أعلن 12 ناديا من كبار أندية أوروبا اعتزامهم تأسيسه، وسط انتقادات ورفض من المؤسسات الرياضية العالمية والأوروبية.

وكتب نادي أسوان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “نعلن جاهزيتنا لتحدٍ جديد، وخوض منافسات دوري السوبر الأوروبي”.

كما قامت الصفحة بعمل إشارة إلى الصفحات الرسمية للأندية الـ12، التي قررت المشاركة في البطولة الأوروبية الجديدة.

ويحتل المركز الـ12 حاليا، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة.

وكانت أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا قد أعلنت مساء الأحد خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 20 فريقا، على أن يكون 15 منها دائمين في البطولة، ويهدف عمالقة القارة الأوروبية، للحصول على أكبر عائد مالي ممكن، من خلال هذه البطولة.

وعبر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عن رفضه لهذه الخطوة ضمن معركة للسيطرة على إيرادات كرة القدم الضخمة، وهدد بحرمان الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة، من اللعب في مسابقاته.

وحظيت البطولة المستحدثة بمعارضة شديدة من الأندية الألمانية والفرنسية وكذلك من اللاعبين في الدولتين، وكان على رأس المعارضين نادي بايرن ميونخ الذي وصفه مدربه هانز فليك الأمر بأنه غير جيد لكرة القدم.

كما عارضت الحكومة الإسبانية إعلان الأندية الـ12، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال وزير الرياضة الإسباني إن أي تغييرات في اللعبة يجب أن تتم بالاتفاق فقط.

من جهتها، قالت فالنتينا فيتسالي نائبة وزير الرياضة الإيطالي، إنها تشعر بقلق بالغ من عواقب دوري السوبر الأوروبي الجديد، بعد أن قرر 12 ناديا لكرة القدم إقامة بطولة منفصلة.

وتوقع يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي “اليويفا” أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة المقبل.

وكتب نادي أسوان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “نعلن جاهزيتنا لتحدٍ جديد، وخوض منافسات دوري السوبر الأوروبي”.

كما قامت الصفحة بعمل إشارة إلى الصفحات الرسمية للأندية الـ12، التي قررت المشاركة في البطولة الأوروبية الجديدة.

ويحتل المركز الـ12 حاليا، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة.

وكانت أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا قد أعلنت مساء الأحد خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 20 فريقا، على أن يكون 15 منها دائمين في البطولة، ويهدف عمالقة القارة الأوروبية، للحصول على أكبر عائد مالي ممكن، من خلال هذه البطولة.

وعبر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عن رفضه لهذه الخطوة ضمن معركة للسيطرة على إيرادات كرة القدم الضخمة، وهدد بحرمان الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة، من اللعب في مسابقاته.

وحظيت البطولة المستحدثة بمعارضة شديدة من الأندية الألمانية والفرنسية وكذلك من اللاعبين في الدولتين، وكان على رأس المعارضين نادي بايرن ميونخ الذي وصفه مدربه هانز فليك الأمر بأنه غير جيد لكرة القدم.

كما عارضت الحكومة الإسبانية إعلان الأندية الـ12، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال وزير الرياضة الإسباني إن أي تغييرات في اللعبة يجب أن تتم بالاتفاق فقط.

من جهتها، قالت فالنتينا فيتسالي نائبة وزير الرياضة الإيطالي، إنها تشعر بقلق بالغ من عواقب دوري السوبر الأوروبي الجديد، بعد أن قرر 12 ناديا لكرة القدم إقامة بطولة منفصلة.

وتوقع يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي “اليويفا” أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة المقبل.