اليويفا يقرر مصير ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

كشفت عدة مصادر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قرر السماح لريال مدريد الإسباني باستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما لعب دور البطولة في أزمة مقترح بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأكدت صحيفة “أس” الرياضية الإسبانية أن اليويفا لن يعاقب أيا من الأندية الـ12 التي أعلنت انفصالها، وتأسيسها دوري السوبر الأوروبي مطلع الأسبوع.

ومن بين هذه الأندية، 3 تلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعلن إقامة مباراتي دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وتشلسي الإنجليزي، ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، بشكل طبيعي.

وتداولت الصحف العديد من الأخبار التي رجحت إبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال، بسبب تمسكه بفكرة دوري السوبر الأوروبي، رغم انسحاب باقي الأطراف.

لكن اليويفا قرر إبقاء الفريق الملكي في دوري الأبطال، على الأقل هذا الموسم، بانتظار القرارات التي ستصدر عن اجتماع الجمعة.

وأكدت صحيفة “أس” الرياضية الإسبانية أن اليويفا لن يعاقب أيا من الأندية الـ12 التي أعلنت انفصالها، وتأسيسها دوري السوبر الأوروبي مطلع الأسبوع.

ومن بين هذه الأندية، 3 تلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعلن إقامة مباراتي دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وتشلسي الإنجليزي، ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، بشكل طبيعي.

وتداولت الصحف العديد من الأخبار التي رجحت إبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال، بسبب تمسكه بفكرة دوري السوبر الأوروبي، رغم انسحاب باقي الأطراف.

لكن اليويفا قرر إبقاء الفريق الملكي في دوري الأبطال، على الأقل هذا الموسم، بانتظار القرارات التي ستصدر عن اجتماع الجمعة.