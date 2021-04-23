خسارة 200 مليار دولار في يوم واحد.. بتكوين تسجل هبوطا حادا

سجلت بتكوين وعملات مشفرة أخرى خسائر حادة اليوم الجمعة على خلفية مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.

وقالت تقارير إخبارية أمس الخميس إن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأميركي، وهو ما يشمل خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6 بالمئة لمن يربحون أكثر من مليون دولار.

وهوت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا، إلى 47 ألفا و555 دولارا، لتكون دون مستوى الخمسين ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس.

وكانت في أحدث تعاملات منخفضة أربعة بالمئة إلى 49 ألفا و667 دولارا.

وقضى ذلك على أكثر من 200 مليار دولار من قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. وقال فيجاي أيار ، رئيس تطوير الأعمال في تبادل العملة المشفرة لونو، لشبكة سي إن بي سي عبر البريد الإلكتروني: “لقد ارتفع السوق قليلاً بشكل عام ، ومن المحتمل أن يهدأ قبل المرحلة التالية”. وأدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم بين عشية وضحاها، حيث أنهت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة جلسة يوم الخميس في المنطقة الحمراء. وانخفضت العملتان المنافستان الأصغر إثيريوم وإكس.آر.بي 3.5 بالمئة و6.7 بالمئة على الترتيب، في حين هبطت دوجكوين، التي أنشئت كمزحة وارتفعت بنحو ثمانية آلاف بالمئة هذا العام قبل هذه آخر تراجع، 20 بالمئة إلى 0.21 دولار، وذلك وفقا لكوينجيكو المتخصصة في تتبع الأسعار والبيانات.

وقالت تقارير إخبارية أمس الخميس إن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأميركي، وهو ما يشمل خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6 بالمئة لمن يربحون أكثر من مليون دولار.

وهوت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا، إلى 47 ألفا و555 دولارا، لتكون دون مستوى الخمسين ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس.

وكانت في أحدث تعاملات منخفضة أربعة بالمئة إلى 49 ألفا و667 دولارا.

وقضى ذلك على أكثر من 200 مليار دولار من قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. وقال فيجاي أيار ، رئيس تطوير الأعمال في تبادل العملة المشفرة لونو، لشبكة سي إن بي سي عبر البريد الإلكتروني: “لقد ارتفع السوق قليلاً بشكل عام ، ومن المحتمل أن يهدأ قبل المرحلة التالية”. وأدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم بين عشية وضحاها، حيث أنهت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة جلسة يوم الخميس في المنطقة الحمراء. وانخفضت العملتان المنافستان الأصغر إثيريوم وإكس.آر.بي 3.5 بالمئة و6.7 بالمئة على الترتيب، في حين هبطت دوجكوين، التي أنشئت كمزحة وارتفعت بنحو ثمانية آلاف بالمئة هذا العام قبل هذه آخر تراجع، 20 بالمئة إلى 0.21 دولار، وذلك وفقا لكوينجيكو المتخصصة في تتبع الأسعار والبيانات.