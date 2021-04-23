في ليلة ميسي.. برشلونة يدمر دفاع خيتافي بخماسية

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة لفوز كبير 5-2 على ضيفه خيتافي، الخميس، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ميسي مبكرا لصاحب الأرض بعد تمريرة متقنة من سيرخيو بوسكيتس، لكن خيتافي أدرك التعادل عندما هز كليمو لينغليه شباكه بالخطأ.

واستقبلت شباك الفريق الضيف هدفا عن طريق مدافعه سفيان شاكلا، الذي مرر كرة إلى الخلف خدعت الحارس ديفيد سوريا.

وعزز ميسي تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم، لكن الفريق الكتالوني تراجع في الشوط الثاني وقلص المهاجم التركي إينيس أونال الفارق من ركلة جزاء تدخل حكم الفيديو لاحتسابها في الدقيقة 69 بعد خطأ على المدافع رونالد أراخو.

وعوض المدافع القادم من أوروغواي خطأه عندما حول ركلة ركنية من ميسي بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 87.

واختتم أنطوان غريزمان الخماسية من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما فضل ميسي أن ينفذ اللاعب الفرنسي الركلة بدلا منه.

وفي مباراة أخرى، عزز أتليتيكو مدريد موقفه في السباق على لقب الليغا بالفوز 2-صفر على ضيفه ويسكا المتعثر بعد أن هز الشباك في كل شوط بواسطة أنخيل كوريا ويانيك كاراسكو.

ويتصدر أتليتيكو مدريد الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 32 مباراة متفوقا بثلاث نقاط على ريال مدريد الذي فاز على قادش 3-صفر، فيما يحل برشلونة ثالثا برصيد 68 نقطة.

وتقدم ميسي مبكرا لصاحب الأرض بعد تمريرة متقنة من سيرخيو بوسكيتس، لكن خيتافي أدرك التعادل عندما هز كليمو لينغليه شباكه بالخطأ.

واستقبلت شباك الفريق الضيف هدفا عن طريق مدافعه سفيان شاكلا، الذي مرر كرة إلى الخلف خدعت الحارس ديفيد سوريا.

وعزز ميسي تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم، لكن الفريق الكتالوني تراجع في الشوط الثاني وقلص المهاجم التركي إينيس أونال الفارق من ركلة جزاء تدخل حكم الفيديو لاحتسابها في الدقيقة 69 بعد خطأ على المدافع رونالد أراخو.

وعوض المدافع القادم من أوروغواي خطأه عندما حول ركلة ركنية من ميسي بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 87.

واختتم أنطوان غريزمان الخماسية من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما فضل ميسي أن ينفذ اللاعب الفرنسي الركلة بدلا منه.

وفي مباراة أخرى، عزز أتليتيكو مدريد موقفه في السباق على لقب الليغا بالفوز 2-صفر على ضيفه ويسكا المتعثر بعد أن هز الشباك في كل شوط بواسطة أنخيل كوريا ويانيك كاراسكو.

ويتصدر أتليتيكو مدريد الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 32 مباراة متفوقا بثلاث نقاط على ريال مدريد الذي فاز على قادش 3-صفر، فيما يحل برشلونة ثالثا برصيد 68 نقطة.