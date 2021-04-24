أزمة خانقة في ريال مدريد.. لا مكافآت ولا زيادات

للموسم الثاني على التوالي، تعصف الأزمة المالية بنادي ريال مدريد وفريق كرة القدم، وتحرم نجوم “الملكي” من المكافآت المالية السنوية.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أعلنت إدارة ريال مدريد أنها لن تمنح لاعبي الفريق مكافآت وزيادات هذا الموسم، حتى لو حققوا لقب الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة.

وتدرس الإدارة تخفيض رواتب جميع العاملين في النادي بنسبة 10 بالمئة، بينما رضخ عدد من اللاعبين لقرار تقليص الرواتب بالفعل في العقود الجديدة.

وتسعى الإدارة لتحسين الوضع المادي السيئ، حيث خفضت ميزانية النادي المقبلة بمبلغ 300 مليون يورو.

وكان الرئيس النادي فلورنتينو بيريز قد سعى لتأسيس بطولة أوروبية جديدة، مع كبار أندية أوروبا، لانتشال ريال مدريد والأندية الأخرى من الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن جائحة كورونا.

لكن خطة بيريز فشلت في غضون أيام، عندما هاجم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة المقترحة، لتعلن بعدها الأندية الإنجليزية الستة انسحابها من المشروع.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أعلنت إدارة ريال مدريد أنها لن تمنح لاعبي الفريق مكافآت وزيادات هذا الموسم، حتى لو حققوا لقب الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة.

وتدرس الإدارة تخفيض رواتب جميع العاملين في النادي بنسبة 10 بالمئة، بينما رضخ عدد من اللاعبين لقرار تقليص الرواتب بالفعل في العقود الجديدة.

وتسعى الإدارة لتحسين الوضع المادي السيئ، حيث خفضت ميزانية النادي المقبلة بمبلغ 300 مليون يورو.

وكان الرئيس النادي فلورنتينو بيريز قد سعى لتأسيس بطولة أوروبية جديدة، مع كبار أندية أوروبا، لانتشال ريال مدريد والأندية الأخرى من الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن جائحة كورونا.

لكن خطة بيريز فشلت في غضون أيام، عندما هاجم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة المقترحة، لتعلن بعدها الأندية الإنجليزية الستة انسحابها من المشروع.