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بعد صراع مع المرض.. وفاة المطرب الأردني متعب الصقار

منذ 7 دقائق
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توفي المطرب الأردني متعب الصقار، السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكتبت الصفحة الموثقة للفنان الراحل على “فيسبوك”: “الفنان متعب الصقار في ذمة الله في 12 رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الفنان الأردني يعاني مع المرض منذ فترة طويلة، ونشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب تداعيات الإصابة بمرض السكري.

وقال في تصريحات صحفية قبل أشهر إنه عانى كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا على الصعيد المالي، فقد توقف مصدر دخله، وهو الحفلات.

وعرف الصقار بالأغاني الوطنية التي تعتبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن، ولم ينس الغناء أيضا للعالم العربي.

لكن الأغنية الأشهر له كانت “كندرة الملايين” التي أداها الصقار احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، بعد أن رشق الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008.

كما أدى الفنان الأردني الراحل عددا من تترات المسلسلات، مثل “نوف” الذي عرض عام 2018، و”الفطين” عام 2008.

وكان الصقار موظفا معنيا بالشؤون الفنية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة العلوم التكنولوجيا في الأردن.

والفنان الأردني رحل وهو في الأربعينيات من عمره، وله 6 أبناء، علما أنه يتحدر من مدينة الرمثا شمالي المملكة.

وكتبت الصفحة الموثقة للفنان الراحل على “فيسبوك”: “الفنان متعب الصقار في ذمة الله في 12 رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الفنان الأردني يعاني مع المرض منذ فترة طويلة، ونشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب تداعيات الإصابة بمرض السكري.

وقال في تصريحات صحفية قبل أشهر إنه عانى كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا على الصعيد المالي، فقد توقف مصدر دخله، وهو الحفلات.

وعرف الصقار بالأغاني الوطنية التي تعتبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن، ولم ينس الغناء أيضا للعالم العربي.

لكن الأغنية الأشهر له كانت “كندرة الملايين” التي أداها الصقار احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، بعد أن رشق الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008.

كما أدى الفنان الأردني الراحل عددا من تترات المسلسلات، مثل “نوف” الذي عرض عام 2018، و”الفطين” عام 2008.

وكان الصقار موظفا معنيا بالشؤون الفنية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة العلوم التكنولوجيا في الأردن.

والفنان الأردني رحل وهو في الأربعينيات من عمره، وله 6 أبناء، علما أنه يتحدر من مدينة الرمثا شمالي المملكة.

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