صلاح يسجل “هدفا تاريخيا” ويحقق رقما قياسيا جديدا

سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، يعزز موقفه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول.

وسجل صلاح في شباك نيوكاسل يونايتد، ووصل للهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، الذي يعد الثالث على التوالي الذي يصل به اللاعب الأعسر لـ20 هدفا أو أكثر في البريميرليغ.

وبذلك يعتبر صلاح لاعب ليفربول الوحيد بتاريخ حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم متتالية.

وسبق أن سجل الأوروغواياني لويس سواريز والإنجليزي روبي فاولر، نجما ليفربول بالسابق، 20 هدفا أو أكثر في موسمين خلال مشوارهما.

واقترب صلاح من هداف الدوري الحالي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا، قبل 5 مراحل على نهاية المسابقة.

وسجل صلاح في شباك نيوكاسل يونايتد، ووصل للهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، الذي يعد الثالث على التوالي الذي يصل به اللاعب الأعسر لـ20 هدفا أو أكثر في البريميرليغ.

وبذلك يعتبر صلاح لاعب ليفربول الوحيد بتاريخ حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم متتالية.

وسبق أن سجل الأوروغواياني لويس سواريز والإنجليزي روبي فاولر، نجما ليفربول بالسابق، 20 هدفا أو أكثر في موسمين خلال مشوارهما.

واقترب صلاح من هداف الدوري الحالي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا، قبل 5 مراحل على نهاية المسابقة.