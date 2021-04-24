محمد رمضان يعلق على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

علق الفنان المصري محمد رمضان، على وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، الذي دخل معه في خلاف قضائي بسبب صور نشرت من داخل كابينة الطائرة.

ونشر الممثل المصري منشورا للعزاء، على حسابه بموقع إنستغرام، لاقى مئات الآلاف من “الإعجاب” والتفاعل.

وكتب محمد رمضان على حسابه: ” إنا لله وانا اليه راجعون.. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه”.

وكانت وسائل إعلامية مصرية، قد أعلنت صباح السبت، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد تدهور حالته الصحية، خلال الأيام الماضية.

وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) للطيار أشرف.

وكان الطيار المصري خلف الأزمة التي اندلعت مع النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة من داخل كابينة طائرة يقودها أبو اليسر.

ونشر الممثل المصري منشورا للعزاء، على حسابه بموقع إنستغرام، لاقى مئات الآلاف من “الإعجاب” والتفاعل.

وكتب محمد رمضان على حسابه: ” إنا لله وانا اليه راجعون.. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه”.

وكانت وسائل إعلامية مصرية، قد أعلنت صباح السبت، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد تدهور حالته الصحية، خلال الأيام الماضية.

وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) للطيار أشرف.

وكان الطيار المصري خلف الأزمة التي اندلعت مع النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة من داخل كابينة طائرة يقودها أبو اليسر.