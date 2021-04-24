وداعا “بيلا تشاو”.. وفاة صاحبة الأغنية الثورية الأشهر

توفيت المغنية الإيطالية ميلفا، السبت، ورحلت معها أغنيتها الشهيرة “بيلا تشاو”، التي انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل غير مسبوق.

وأعلنت الجمعة وفاة المغنية الإيطالية ميلفا، عن عمر 81 عاما، التي حازت على شهرة كبيرة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

وتشتهر ميلفا بأغنيتها الثورية “بيلا تشاو”، والتي تعني وداعا أيتها الجميلة، وهي أغنية من الفلكلور الشعبي الإيطالي في الحرب العالمية الثانية من إيقاع المقاومة للحزب الإيطالي اللا سلطوي الاشتراكي.

الأغنية انتشرت مؤخرا على منصة نيتفلكس، من خلال المسلسل الإسباني الشهير “لا كازا دي بابيل”، الذي نشر الأغنية بشكل غير مسبوق حول العالم.

وكانت ميلفا تعتبر فنانة عظيمة في بلدها الأم إيطاليا، ووصفها وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، بأنها “واحدة من أقوى المترجمين الفوريين للأغاني الإيطالية”.

وقال فرانشيسكيني السبت بعد انتشار نبأ وفاتها، أن صوتها أيقظ “المشاعر” في أجيال كاملة وعزز سمعة إيطاليا الحسنة.

وأعلنت الجمعة وفاة المغنية الإيطالية ميلفا، عن عمر 81 عاما، التي حازت على شهرة كبيرة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

وتشتهر ميلفا بأغنيتها الثورية “بيلا تشاو”، والتي تعني وداعا أيتها الجميلة، وهي أغنية من الفلكلور الشعبي الإيطالي في الحرب العالمية الثانية من إيقاع المقاومة للحزب الإيطالي اللا سلطوي الاشتراكي.

الأغنية انتشرت مؤخرا على منصة نيتفلكس، من خلال المسلسل الإسباني الشهير “لا كازا دي بابيل”، الذي نشر الأغنية بشكل غير مسبوق حول العالم.

وكانت ميلفا تعتبر فنانة عظيمة في بلدها الأم إيطاليا، ووصفها وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، بأنها “واحدة من أقوى المترجمين الفوريين للأغاني الإيطالية”.

وقال فرانشيسكيني السبت بعد انتشار نبأ وفاتها، أن صوتها أيقظ “المشاعر” في أجيال كاملة وعزز سمعة إيطاليا الحسنة.