الشاهين: طلب عقد جلسة خاصة لبحث واقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

25 أبريل 2021 | | أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد ٦ يونيو ٢٠٢١استناداً للمادة ٧٢ من ، لبحث واقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن توقيت طلب الجلسة الخاصة في ٦ يونيو إشارة إلى الذكرى السنوية للحرب الدفاعية ضد عصابات (الكيان الصهيوني) والقائمة حتى يومنا هذا.

وأعرب الشاهين عن شجبه واستنكاره والنواب الموقعين على الطلب الاعتداءات الصهيونية المتواصلة والأخيرة على سكان مدينة القدس الشريف وحرم ومرافق المسجد الاقصى المبارك، مبينا انها تمثل حلقة جديدة من مسلسل العدوان المستمر للكيان الصهيوني المحتل.

وطالب حكومات وبرلمانات العالم وحكومة الكويت بالانتصار للحق الفلسطيني العادل، مشددا على ضرورة رفض الاجراءات الصهيونية تجاه “باب العمود” وغيره من بوابات مدينة القدس القديمة ودعم رباط وجهاد الشعب الفلسطيني الصامد والصابر.

واعتبر أن مقاطعة الكيان المحتل وبضائعه الصهيونية واجب شرعي وانساني وقانوني ، مضيفاً “سنبقى اوفياء لقضيتنا الاولى وقضية المسلمين عامة”.

ودعا الشاهين الحكومات الخليجية والعربية والاسلامية أن تكون دائماً في مقدمة الدول المقاطعة للصهاينة دون تنصل او نكوث عن هذا الواجب المشرف والتكليف الشعبي العارم والدائم.

وذكر الشاهين ان الطلب مقدم منه والنواب مهلهل المضف، شعيب المويزري ، فارس العتيبي ، د. صالح المطيري، أسامة المناور، د. حمد المطر، أحمد الحمد، د. عبدالعزيز الصقعبي وعدنان عبدالصمد.(ع.إ)